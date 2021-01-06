” شاهد” يوفنتوس يتفوق بانتصار كبير على المتصدر الميلان في “الكلاسيكو” الإيطالي

تفوق فريق يوفنتوس الإيطالي على المتصدر الميلان بثلاثة أهداف رائعة مقابل هدف وحيد، في الجولة ال 16 من دوري الإيطالي “الكالتشيو” الدرجة الأولى الممتازة، الذي جمع كلا الفريقين الليلة الماضية على ملعب ” سان سيرو”.

هدفي كييزا في لقاء القمة

وسجل لاعب الظهير الأيمن الإيطالي “فيديريكو كييزا” 23 عاماً، هدفين في مباراة القمة في شباك المنافس القوي الميلان في الدقيقتين ال 18 و62 من عمر زمن المباراة، إلى جانب إحراز زميله لاعب الوسط الأمريكي ” وستون مكيني” 22 عاماً، سجلها على يسار حارس مرمى الميلان الإيطالي.

بينما اكتفى فريق إيه سي الميلان بهدف وحيد في مباراة القمة مع فريق يوفنتوس “السيدة العجوز”، جاء في الدقيقة ال 41 بواسطة اللاعب الإيطالي المدافع “دافيد كالابريا” 24 عاماً، مع نهاية الشوط الأول.

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وشهدت المباراة السيطرة لفريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” في وسط الميدان والدفاع، أمام فريق المنافس الميلان الإيطالي، مع إهدار الفريق العديد من الفرص التي هددت شباك مرمى يوفنتوس في أحداث الشوط الثاني.

#الدوري_الإيطالي يوفنتوس يؤكد صحوته ويحسم القمة أمام ميلان ⏯️ استمتع بمشاهدة ملخص المباراة 👇#beINSerieA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 6, 2021

وبهذا الفوز المهم لفريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” على حساب فريق “الميلان”، ليحتل بذلك المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما تجمد الميلان المتصدر لجدول الترتيب رغم خسارته أمام اليوفي برصيد 37 نقطة، بترتيب “الكالتشيو” الممتاز.

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