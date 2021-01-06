علق مجلسا النواب والشيوخ، الليلة الماضية، جلسة التصديق المشتركة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عقب اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس، بعد أن دعاهم للتوجه للمبنى لمنع ما وصفوها بسرقة الانتخابات.

اقتحام مبنى الكونجرس

وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، لقطات اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس الذين وصلوا إلى الشرفة القريبة من المنصة التي ستشهد تنصيب الرئيس بايدن، ووقعت مصادمات بين الأمن ومحتجين من أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس.

مناصرو ترمب أمام مدخل الكونجرس pic.twitter.com/Y4pmPHX5kX — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) January 6, 2021

💥#عاجل| تطورات متلاحقة في مبنى #الكونغرس الأمريكي .. 1⃣ وقف أعمال جلستي مجلس الشيوخ والنواب مع استمرار المواجهات واقتحام باحات #الكونغرس من قبل أنصار #ترمب. 2⃣ نائب الرئيس الأمريكي #مايك_بنس يغادر مبنى الكونغرس. pic.twitter.com/J1XKRHzECn — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) January 6, 2021

للمرة الاولى في تاريخ الولايات المتحدة، انصار دونالد ترامب يقتحمون مبنى الكونجرس الامريكي.. شاهد#اقتحام_الكونجرس#ترامب pic.twitter.com/LD0BbRWY9N — مجلة ميم (@MeemMagazine) January 6, 2021

الشرطة تطلب الدعم بعد اقتحام الكونجرس

إلى جانب ذلك اقتحم أنصار ترامب قاعة مجلس الشيوخ التي كانت تشهد جلسة التصديق على فوز جو بايدن، الأمر الذي دفع شرطة واشنطن لطلب دعم إضافي في حين أعلن عمدة المدينة فرض لحظر التجول في كافة الأرجاء.

💥#عاجل| أنصار #ترمب الذين اقتحموا مبنى #الكونغرس يبدأون بتحطيم الأثاث فيه .. و عمدة واشنطن تفرض حظرا للتجوال على كامل المدينة اعتبارا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي. pic.twitter.com/4IRAtLwH8W — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) January 6, 2021

💥#عاجل| بعض المتظاهرين من أنصار #ترمب يقتحمون مبنى #الكونغرس حيث يتجولون الآن بين أروقة المبنى! pic.twitter.com/VBkd6Iv6dw — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) January 6, 2021

طالما اضحكتم العالم بديمقراطيتكم المزيفة وسالت في ذلك الدماء !؟#اقتحام_الكونجرس pic.twitter.com/CTCasezWZh — Ⓜ️ustafa Imad (@m_imad14) January 7, 2021

اقتحام الثوار لمجلس الشيوخ. أعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس الشيوخ محاصرون. مايك بنس تم تهريبه في الأنفاق من مبنى مجلس الشيوخ وحالة فوضى عارمة. ثوار احرار هنكمل المشوار ✌️😁 pic.twitter.com/GkGJ1Obj5U — ♨رضا ابراهيم بن دقديق الحسوني ♨ (@RedaAlhssony1) January 7, 2021

استخدمت الشرطة الغاز المدمع لمنع مزيد من أنصار ترامب من اقتحام مبنى الكونغرس بعد وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، حيث أطلقت عناصر الأمن في الكونغرس النار لحماية أعضاء المجلس خلال اقتحام أنصار ترامب قاعات الجلسات.

The police opened the gates and simply let the protesters in. pic.twitter.com/E7STAIWg6g — John Aravosis 🇺🇸🇬🇷🏳️‍🌈 (@aravosis) January 6, 2021

4 قتلى واعتقال العشرات

وفي السياق، أعلن قائد إدارة شرطة العاصمة واشنطن، أن حصيلة هذه الأحداث كانت أربعة قتلى، لقوا حتفهم داخل مبنى الكابيتول، فيما تم اعتقال 52 شخصاً شاركوا في الأحداث.

📸عناصر من أمن #الكونغرس يطلقون النار لحماية أعضاء الكونغرس خلال اقتحام أنصار #ترمب قاعات المجلس وأنباء أولية عن مقتل شخص. pic.twitter.com/hEQkXHRqc2 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) January 6, 2021

وأوضح قائد الشرطة في واشنطن، روبرت كونتي، أن من بين القتلى امرأة أصيبت برصاص الشرطة، فيما قضى ثلاثةٌ آخرون جراء “حالات طوارئ طبية”.

كانت امرأة أصيبت بطلق ناري، في وقت سابق الأربعاء، عندما حاول محتجون اختراق أحد الأبواب المحصنة في مبنى الكابيتول، وقد تم نقلها إلى المستشفى قبل أن تموت متأثرة بجراحها.

الاقتحام استمر لساعات

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن القتيلة تدعى آشلي بابيت، وهي من عتاة مناصري ترامب، وقد أتت إلى واشنطن من سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.

كما أشارت الشرطة في بيان، إلى أن أنصار ترامب قد قذفوا “مواد كيميائية مزعجة” أثناء اقتحام “الكابيتول” الذي استمر لساعات قبل أن تتمكن قوى الأمن من إخراج المحتجين، فيما أكد مسؤولون في شرطة العاصمة أيضاً أنه تم العثور على قنبلتين أنبوبيتين، إحداهما داخل اللجنة الوطنية الديمقراطية.

الكونجرس استأنف جلسة التصديق

واستأنف الكونغرس الأمريكي جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، بعد تعليق استمر 6 ساعات على خلفية اقتحام مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مقره، حيث أنه وقبل تعليق جلسته، لم يتمكن الكونغرس من فرز سوى 12 من أصوات المجمع الانتخابي البالغة 538.

وفي كلمة له بعد استئناف الجلسة، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، إن الكونغرس سيواصل عمله بطريقة قانونية ودستورية للتصديق على الفائز بانتخابات الرئاسة.

ترامب يتحمل المسؤولية

من جانبه، اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن ترامب يتحمل المسؤولية الكاملة لأعمال العنف التي وقعت أمس، مشيراً إلى أن الأحداث التي شهدتها واشنطن، لم تكن لتحدث لولا وجود ترامب.

وفي السياق، قالت وكالة “أسوشيتد برس”، إن السيناتورات الجمهوريين كيلي لوفلر وستيف داينس ومايك براون قرروا عدم الاعتراض على نتائج انتخابات الرئاسة بعد أحداث اقتحام الكونغرس.

وأدان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، مثيري الشغب المؤيدين لترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي الكونجرس بينما أجرى الكونغرس متابعة لفرز الأصوات الانتخابية التي ستؤكد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ترامب يحرض أنصاره

بدوره، خاطب ترامب خاطب مناصريه، مطالباً إياهم بالعودة إلى ديارهم والكف عن ارتكاب أعمال العنف والشغب داخل الكونجرس؛ لكنه عاد ليكرر عدم اعترافه بنتيجة الانتخابات قائلاً: “هذه الأحداث تقع عندما يجرد الوطنيون العظماء، الذين عوملوا بطريقة سيئة وغير عادلة لوقت طويل، من فوز ساحق ومقدس بطريقة وحشية وغير قانونية”، حسب تعبيره.

وقال ترامب: “لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة للقيام بما كان ينبغي القيام به لحماية بلدنا ودستورنا”، ودعا ترامب مناصريه عبر تويتر لدعم شرطة الكونغرس وقوات إنفاذ القانون والحفاظ على سلمية الاحتجاجات.

وكانت خطوة عدّ الأصوات والتصديق عليها في الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس حدثا روتينيا يهدف إلى تقنين نتائج يقبل بها المرشحان وحزباهما، لكن بسبب استمرار رفض الرئيس ترامب الاعتراف بالهزيمة وادّعائه سرقة الانتخابات وتزويرها تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يؤول إليه الاجتماع، وسط ضغط ترامب على نائبه بنس كي يقلب النتائج لمصلحته.

ولم تعلن وسائل الإعلام الأميركية نتائج الاقتراع بعد، كما لم يقر المرشحان الجمهوريان ديفيد بيردو وكيلي لوفلر بهزيمتهما.

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