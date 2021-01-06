“بكى بحرقة”.. “شاهد” ماذا فعلن فتيات سعوديات مع والدهن وأصبحن حديث مواقع التواصل

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر يرصد ردة فعل أب سعودي، بعدما حضرن له بناته مفاجأة غير متوقعة، وأصبحن تلك الفتيات حديث مواقع التواصل الاجتماعي على خلقهن الجميل.

البنات فاجئن ابيهم

ويظهر الأب بالفيديو الذي رصدته “وطن” يجلس مع بناته في أحد المطاعم، ثم يتفاجأ بوصول كيكة عيد الميلاد ومجموعة هدايا بطريقة مميزة، ما جعل الأب يبكي من شدة التأثر.

ردود فعل

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في المملكة، وسط إشادة بتصرف الفتيات، واعتبر الناشطون أن الفيديو مؤلم للنسويات اللواتي يدعون الفتيات إلى التمرد على عائلاتهن، ويروجن لفكرة تعرض السعوديات إلى العنف والقمع من قبل أولياء أمورهن، وأن هذا الفيديو خير مثال على عدم صحة ادعائهم.

المقاطع هذي تصيب النسويات بمقتل رجاء كثروا منها👌🙏 https://t.co/HQ6gt8BfXU — سُكَّر 🇸🇦 (@Qtattsouker) January 5, 2021

ابوها واضح ليبرالي ذوق

ماقال بنتي كاشفه عند الرجال وقعد يصارخ ليش عباتك ملونه ستاره وكب الاكل وكسر الكرسي ع الطاوله

وخرب الحفله

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هذا الاب (أب) اكيد بيستحق ان بنته تهديه دمها وماء عينيها https://t.co/rJxOMm0V5t — وَحده (@mmssskk_) January 5, 2021

هذا مقطع للفسويات اللي يسبون ابائهم لعن الله ابوهم — سامي (@iisamiov) January 5, 2021

فضائح جنسية

وقارن الناشطون بين هذا النموذج من الفتيات، وشهيرات السعودية اللائي يثرن جدلا واسعا عبر مقاطع خادشة وفضائح جنسية.

وسبق أن أشارت مجلة “فوشيا” إلى أن هناك الكثير من الشخصيات الشهيرة من السعودية التي أثارت الجدل مؤخرًا بسبب جرأتهم وخروجهم عن المألوف، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر السعودية رهف القنون.

واستعرضت المجلة حينها بفيديو مجمع أبرز الصور والفيديوهات الجريئة والفاضحة التي انتشرت لنجوم السوشال ميديا في السعودية وتسببت بتصدرهم الترند في الفترة الأخيرة.

رهف القنون

وشغلت قصة رهف العالم وذلك بعد هربها من أسرتها في السعودية إلى تايلند ثم طلبها اللجوء في كندا.

ومن الشخصيات المثيرة للجدل أيضًا هند القحطاني والتي تعيش في أمريكا مع أولادها بعد انفصالها عن زوجها، وعادة ما تتصدر القحطاني الترند في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إثارتها للجدل سواء إطلالاتها الجريئة أو تصريحاتها.

هذا وتعدّ السعودية أمل الشهراني المقيمة أيضًا في دولة أجنبية من السعوديات اللواتي أثرن الجدل حولهن مؤخرًا. بسبب مخالفتهن العادات والتقاليد حيث ظهرت أكثر من مرة مرتدية البكيني على الشاطئ.

وعانى عدد كبير من نجوم مشاهير السوشيال ميديا في السعودية من انتشار فيديوهات جريئة وصادمة لهم وصفت بالفضائح وعرضتهم للهجوم. من بينها فيديوهات نسبت لهم وهي غير حقيقية وفيديوهات جريئة وصادمة قاموا بتصويرها بأنفسهم. وتصدروا مواقع التواصل الاجتماعي بسببها.

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