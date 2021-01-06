صنعت في كوريا الجنوبية.. “شاهد” كمامة ابن سلمان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وهذا سعرها ومواصفاتها!

أشعلت كمامة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي ارتداها خلال اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 41، أمس الثلاثاء، والتي أقيمت بمحافظة العلا مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن سعرها وصناعتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لابن سلمان وهو يرتدي الكمامة، مؤكدين أنها من نوع “آير كوين”، ويبلغ سعرها 7.5 دولار أمريكي للكمامتين، وتصنع في كوريا الجنوبية من مواد مواد “نانو فايبر”، وفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

كمامة ولي العهد اير كوين الاكثو مبيعا ♥️🔥🔥 pic.twitter.com/a1NOw2oMaR — 𝐕𝐄𝐍𝐔𝐒 (@Ihax91) January 6, 2021

ومن مواصفات الكمامة، أنها تتميز بخفة الوزن ويصل لخمسة جرامات فقط، كما أنها تحتوي على ثلاث طبقات حماية عالية الجودة لتنقية الهواء بجانب مُرشح الألياف النانوية بالكمامة لتوفير المزيد من الحماية والتأكد من نقاء الهواء.

صنعت في "كوريا الجنوبية"

ويصل وزنها إلى 5 جرامات

وبها مرشح الألياف النانوية

المكون من 3 طبقات حماية

وكفاءة عالية ترشيحا وتهوية: سعر كمامة #ولي_العهد التي ظهر بها

في "العلا" 28 دولارًا ما يعادل "105 ريالات"

"وفق بيانات أحد المتاجر الإلكترونية"👇 #السعوديه_العظمي#مجلس_الوزراء pic.twitter.com/iv2yWBgQl6 — عبدالله العريفج abdullah aloraifj (@abdullahoraifj) January 5, 2021

وحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الكمامة ثلاثية الأبعاد وتمنع استنشاق الغبار الناعم، كما أن لها كفاءة عالية جداً وتحقق كافة مواصفات الأمن والسلامة العامة عند ارتدائها، كما تتمتع بثبات عالي على الوجه وحماية مثالية من فيروس كورونا.

وأشار آخرين، إلى أن الكمامة التي يستخدمها ابن سلمان من أفضل الكمامات على الإطلاق، لأنها توفر حماية غير عادية بجانب وزنها الخفيف فهي غير مزعجة عند الاستخدام مثل أنواع الكمامات الأخرى.

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