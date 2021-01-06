محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
الهدهد

صنعت في كوريا الجنوبية.. “شاهد” كمامة ابن سلمان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وهذا سعرها ومواصفاتها!

كتب Author 2
0

أشعلت كمامة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي ارتداها خلال اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 41، أمس الثلاثاء، والتي أقيمت بمحافظة العلا مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن سعرها وصناعتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لابن سلمان وهو يرتدي الكمامة، مؤكدين أنها من نوع “آير كوين”، ويبلغ سعرها 7.5 دولار أمريكي للكمامتين، وتصنع في كوريا الجنوبية من مواد مواد “نانو فايبر”، وفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ومن مواصفات الكمامة، أنها تتميز بخفة الوزن ويصل لخمسة جرامات فقط، كما أنها تحتوي على ثلاث طبقات حماية عالية الجودة لتنقية الهواء بجانب مُرشح الألياف النانوية بالكمامة لتوفير المزيد من الحماية والتأكد من نقاء الهواء.

وحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الكمامة ثلاثية الأبعاد وتمنع استنشاق الغبار الناعم، كما أن لها كفاءة عالية جداً وتحقق كافة مواصفات الأمن والسلامة العامة عند ارتدائها، كما تتمتع بثبات عالي على الوجه وحماية مثالية من فيروس كورونا.

اقرأ أيضاً: ما قاله محمد بن سلمان لأمير قطر تميم بن حمد خلال استقباله في العُلا سيجلط “ابن زايد”!

وأشار آخرين، إلى أن الكمامة التي يستخدمها ابن سلمان من أفضل الكمامات على الإطلاق، لأنها توفر حماية غير عادية بجانب وزنها الخفيف فهي غير مزعجة عند الاستخدام مثل أنواع الكمامات الأخرى.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

دول الحصار تعبت من صمود قطر.. الغارديان: لهذه الأسباب اضطر ابن سلمان لإتمام المصالحة

الهدهد

هذا ما جرى في أول لقاء جمع الأمير تميم بابن سلمان في قاعة المرايا بالعلا وأغضب…

تقارير

صحيفة فرنسية تكشف التفاصيل: انعدام الثقة ما يزال قائماً بين قطر والإمارات رغم…

الهدهد

كاتب فلسطيني: ابن سلمان أدرك أن مصلحته مع قطر وأن الإمارات لم تجلب له إلا الضرر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.