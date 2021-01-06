“شاهد” المذيع العراقي نزار الفارس يفجر مفاجأة حول “مؤخرة” رانيا يوسف وما قالته بكل جرأة أمامه دون خجل!

عبر المذيع العراقي نزار الفارس عن صدمته الشديدة واستغرابه من اتهام الفنانة المصرية المثيرة للجدل، رانيا يوسف، له بالتحرش بها، وذلك بعد بسبب سؤاله لها عن مؤخرتها وإجابتها له بأنّ لديها مؤخرة مميزة عن باقي الفنانات.

نزار الفارس يشعر بصدمة

وقال نزار الفارس في حديث مع موقع “صدى البلد” المصري: “أشعر بالصدمة والاستغراب من اتهام رانيا يوسف لي بالتحرش بها، بينما كانت قد اعترفت لي بأنها سعيدة بحواري معها ولم تندم على ما قالته”.

طبيب نفسي

واقترح الإعلامي العراقي على رانيا يوسف أن تعرض نفسها على طبيب نفسي في أقرب وقت، بسبب هذا التناقض، واتهاماتها “الشنيعة” له بحسب تعبيره.

وأشار الفارس إلى أن رانيا يوسف تسعى لتحوير الحقائق لتظهر بدور الضحية وتُلمع صفحتها بعد الهجوم الشديد عليها بسبب جرأة تصريحاتها، مضيفاً: “هي ليست ضحية، أنا الضحية، شعرت بالخجل من جوابها حول المؤخرة المميزة، وتضايقت جداً”.

مؤخرتي مميزة

وتابع الفارس: “بعد ما قالت مؤخرتي مميزة، واستشهدت بالآية القرآنية أما بنعمة ربك فحدث، نظرت إليها وصمتت وشعرت بالخجل”.

وأكد الإعلامي العراقي أنه بعد الحلقة أرسل لرانيا يوسف اعتذاراً في حال تسبب لها أي حرج، لكنها أجابته قائلة: “تعتذر على ماذا؟ على شيء لم تفعله”.

وأبدى الفارس استياءه الشديد، من هجوم رانيا يوسف عليه، حين قالت إنها فوجئت به وهو يطرح عليها سؤال المؤخرة، ورفضت ألا تحرجه، كونه ضيفا عليها بالقاهرة، واستقبلته في الفندق الذي كانت تقيم فيه، ولم تتقاض أي جنيه مقابل إجراء هذا الحوار، بحسب قولها.

“عفوية وطيبة”

وكانت رانيا يوسف قد اتهمت نزار الفارس المذيع في قناة الرشيد العراقية بالتحرش بها، وردّت لتبرير ما حدث في اللقاء التلفزيوني مؤكدة أنها تعاملت بعفوية وطيبة شديدة.

وأضافت رانيا يوسف أن بناتها أكدن لها أن السؤال الذي استقبلته عن مؤخرتها ما هو إلا تحرش بها وكان يجب ألا تكمل الحوار مع المذيع.

وقالت إنها كانت حسنة النية في ردودها ولم تتوقع أن تطلق هذه الحلقة حلقة المؤخرة.

وتابعت: “أنا بتعامل بالعفوية ونقابة الممثلين عارفين أن الموضوع مش مقصود، وأنا مش بنت إمبارح، ودي ضريبة شهرة وضريبة نجاح والناس بتبقي عايزة تستغل نجاحك وأنا متضايقة من عفويتي ومن طيبتي ومن استغلال حسن نيتي بالشكل ده”.

“رانيا يوسف: تورطت!”

وأضافت الممثلة المصرية أن المشاهد للحلقة يستطيع أن يشعر بأنها تورطت.

وقالت إنها ظهرت بملابس عادية ولم تكن تريد أن تتحول إلى تريند وأن هدفها من الحلقة هو تلبية طلب مذيع البرنامج لأنه قال لها إن لها في العراق جمهور كبير ويحب أن يراها.

وأكدت رانيا يوسف إلي أن المذيع طوال الوقت كان يسألها أسئلة في الحياة الشخصية لزملائها، مين متجوز مين عرفي” رغم أنها قالت له إن الأمر ليس لها دخل بها وأنها لا تتحدث في السياسة أو الدين.

رانيا يوسف تقبل بمشاهد الاغراء والقبلات!

وصرّحت الفنانة رانيا يوسف عن استعدادها لتصوير مشاهد الإغراء والقبلات في أعمالها.

وقالت رانيا يوسف: “كل التفاصيل عند المخرج، هو يحدد لنا هنعمل إيه ويحدد زاوية التصوير ونوع العدسة، إحنا بس ننفذ ما يقوله المخرج لنا”.

وتابعت:” مشاهد الإغراء مش بيكون فيها مشاعر، وبيتم تصويرها على أكثر من مرة، وقدام كل فريق العمل اللي بيكون واقف خلف الكاميرات”.

وأردفت:” كل لقطة نقدمها من أجل ثواني على الشاشة، والمشهد بيتقطع أكتر من مرة لتغيير عدسة أو إضاءة، إزاي هتسيطر علينا المشاعر وسط كل ده؟”.

تحرض على الفسق والفجور

وأقام أكثر من 65 محامٍ على رأسهم المحامي المصري البارز نبيه الوحش، عدة دعاوي وبلاغات ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف للنائب العام، باعتبارها تحرض على الفسق والفجور.

وكان نقيب المهن التمثيلية، الفنان المصري أشرف زكي أنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن الحلقة التي ظهرت فيها رانيا يوسف مع نزار الفارس.

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