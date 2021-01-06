“شاهد” الفنانة الكويتية أمل العوضي تغضب الكويتيين في فيديو “وقح” ظهرت به بشكل فاضح!

أثارت الفنانة الكويتية أمل العوضي موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الجريئة التي أطلت بها مؤخراً.

أمل العوضي في فيديو وقح

وظهرت أمل العوضي بفيديو نشرته عبر “انستجرام” ورصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً أحمر ناري، ضيق جداً، وبأكمام طويلة، وقصير جداً من الأسفل، ما كشف فخذيها بشكل فاضح.

امل العوضي عبر السناب .. pic.twitter.com/BfXmQNIECe — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 5, 2021

ملابس أمل العوضي الجريئة

وأثارت ملابس أمل العوضي الجريئة غضب المتابعين الذين تساءلوا هل سيتم محاسبتها من قبل الحكومة الكويتية كما حدث مع الإعلامية اللبنانية سادزيل، والفاشينستا الكويتية سارة الكندري.

تهقين بسوون لها شي مثل سارة و سازديل@D_almusallam88 ؟؟ https://t.co/8mHzS3lH06 — Noor (@N_20n1) January 5, 2021

مطالبات بالقبض

وجاء في التعليقات: ” اللي تشوف نفسها سلعة كذا يكون وضعها، الله يهديها ولا يبلانا”.

وكتب آخر: ” قليلة أدب مفروض تنسجن حالها حال ساره الكندري”.

ووافقه آخر الرأي قائلاً: ” مو الكويت رحلوا كم مشهورة عشان ملابسهم ليش ما يعاقبون هذي بعد”.

وذكرها آخر بأنها مسلمة فكتب: ” استحي على وجهك ولا تنسين أنك مسلمة”.

العوضي ترد على الانتقادات

وردت أمل العوضي في وقت سابق على منتقدي ظهورها الأخير بوجه منتفخ، بفيديو كشف عن تغير ملامحها بشكل كبير عما اعتاد عليه متابعوها الذين طالبوها بالتوقف عن اللجوء لعمليات التجميل حتى تستعيد شكلها الطبيعي.

وبدلا من الاستجابة للجمهور خرجت “العوضي” تستفز متابعيها ونشرت لقطات جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل” انستغرام” بشكلها الجديد. وعلقت عليها بالقول: “شو صاير، “بالله أدش زوم”، حيث ظلت تتدلل وتحرك خصلات شعرها غير مهتمة نهائياً بما يوجه إليها من انتقادات.

أمل العوضي تستعرض

وقامت أمل العوضي بنشر بعض المقاطع المتحركة عبر حسابها على “سناب شات” والتي كشفت بوضوح عن انتفاخ وتضخم شكل وجهها. حيث أبدى الكثيرون عدم إعجابهم عما آلت إليه ملامحها خاصة وأنها قد أتمت لتوها عامها الـ31 وليست بحاجة لعمليات التجميل المتكررة.

وأقدم الكثير من المغردين على اقتطاع لقطات ثابتة من المقاطع المتحركة للنجمة الكويتية لاستعراض ملامحها عن قرب بعد آخر تجميل خضعت له مؤخراً. حيث تضخمت وجنتاها وشفتاها بشكل غير طبيعي. حيث طالبها الكثيرون بالتخلي عن عمليات التجميل خلال الفترة المقبلة حتى تستعيد شكلها الذي اعتاد عليه محبوها.

وبدأ الجمهور يلحظ تغير ملامح أمل العوضي بشكل كبير في شهر يوليو الماضي. وذلك عندما أطلت النجمة الكويتية بوجه مستدير بوجنتين ممتلئتين وذقن بارزة وبشرة سمراء داكنة بفعل التعرض لحمام شمسي خلال عطلتها الصيفية مما جعل ملامحها تتغير عما اعتاد عليه الجمهور. درجة أن البعض قام بتشبيهها بالنجمة السعودية ريم عبدالله.

ويعتقد البعض أن النجمة الكويتية قد خضعت لعمليات تجميل مؤخراً بالرغم من حالة التأهب القصوى في أغلب المستشفيات في الكويت لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

فاشينستات الخلاعة

الجدير بالذكر أن قطاع الأمن الجنائي في الكويت، شن مؤخرا حملة ضد المحتوى الخادش للحياء والذي يُنشر عبر مواقع التواصل.

وكان من بين المُحتجزين. الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري والتي تم إيقافها والتحقيق معها بتهمة نشر مقاطع وصفت جريئة ومُخالفة للآداب العامة.

هذا وقد تم إبعاد المذيعة اللبنانية سازديل والفاشينستا الإيرانية شيرين بهمن. بسبب مقاطعهما الجريئة والتي وُصفت بـ”الخادش للحياء العام”.

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