في تصريحات أثارت جدلا واسعا وجه الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس الحالي حسن روحاني، تحدث فيها عما وصفه بـ”التخطيط لوقوع حرب مدمرة جديدة في الشرق الأوسط والخليج”.

أحمدي نجاد يتحدث عن حرب مدمرة

محمود أحمدي نجاد، قال في رسالته إنه “يُستدل من كل التطورات والمواقف والأخبار التي تنشر في مختلف وسائل الإعلام حول العالم أنه تم التخطيط لوقوع حرب مدمرة جديدة في الشرق الأوسط والخليج الفارسي”، مضيفا أنه “يتعين على جميع المسؤولين منع اندلاع الحرب باتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة”.

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وتابع الرئيس الإيراني الأسبق، “أتوقع منكم، بصفتكم رئيس الجمهورية الإسلامية، بذل كل جهد ممكن في هذا الاتجاه. مما لا شك فيه أن دول المنطقة ستكون ممتنة للمسؤولين الذين بذكائهم وشعورهم بالمسؤولية سيمنعون الضرر المادي والروحي الذي يمكن أن يحصل بسبب الحروب”.

تفاصيل رسالة نجاد إلى ابن سلمان

هذا وكانت صحيفة “الشرق الأوسط”، كشفت تفاصيل رسالة تلقاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، يعرض فيها أفكارا لمبادرة لإنهاء الحرب في اليمن.

وقالت الصحيفة، إن “أحمدي نجاد اقترح في رسالته أن يتولى تشكيل لجنة تضم عددا من الشخصيات الموثوقة عالميا والمعنية بالحرية والعدالة لإجراء محادثات مع الطرفين المتخاصمين في اليمن، وذلك بهدف إنهاء الأزمة وإحلال السلام والصداقة”.

أرجو التأمل في نتائج الحرب المدمرة

وقال مخاطبا الأمير محمد بن سلمان: “إنني على ثقة بأن سماحتكم في الرد على مطالب شعوب المنطقة والمجتمع الإنساني منكم، وبالتأمل الجيد في نتائج هذه الحرب المدمرة، ستقومون بعمل تذكرون به خيرا ويرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه”.

من جهته، قال المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، علي رضا ميريوسيفي، إن “وجهة نظره نجاد، طالما أنه لا يزال مواطنا عاديا مثل العديد من الإيرانيين الآخرين، لا علاقة لها بسياسات الحكومة والإدارة في الوقت الحالي”، وذلك حسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

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