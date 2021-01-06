الطبيعة لم تخدم الرجاء المغربي ليقصى من دوري أبطال أفريقيا بخسارته أمام تونغيت السنغالي بركلات الترجيح

أقصى فريق الضيف “تونغيت” السنغالي منافسه الرجاء البيضاوي المغربي، بركلات الترجيح بين الفريقين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بعد تعادلهما السلبي ضمن منافسات دوري ال 32 للمجموعات لمسابقة أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب “محمد الخامس” في الدار البيضاء.

وذكرت وسائل الإعلام المغربية عبر مواقعها الرسمية، إن ” سبب خسارة الرجاء البيضاوي المغربي واقصائه أمام الضيف السنغالي ” تونغيت”، نتيجة الأمطار الشديدة التي أصاب بها الملعب أثناء اللقاء بين الفريقين، مما أثار الجدل والصدمة لعشاق الفريق البيضاوي لذلك عبر منصات وشبكات التواصل الاجتماعي”.

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ضربة جزاء واضحة

وقد حرم الفريق المستضيف من ضربة جراء واضحة مستحقة لم يشير إليها حكم المباراة الجزائري “لحلو بن إبراهيم” ضد المهاجم المغربي سفيان رحيمي 24 عاماً في منطقة عمليات المنافس المستضيف السنغالي.

ليحسم بذلك تأهله إلى دور المجموعات القادمة ال 33 من مسابقة الأبطال الإفريقية؛ فيما توقف فريق “البيضاوي” المغربي، بركلات الترجيح لفريق تونغيث السنغالي.

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