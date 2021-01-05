وفاة أحد أساطير كرة القدم الفلسطينية ولاعب الأهلي المصري الأسبق “أبو غيدة”

نعى رئيس مجلس إدارة فريق الأهلي المصري الكابتن محمود الخطيب، لاعب الأهلي المصري الأسبق، الفلسطيني ” فؤاد أبو غيدة” الذ وافته المنية اليوم الثلاثاء، في العاصمة البريطانية ” لندن”، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت إدارة فريق الأهلي عبر موقعها الرسمي، ” الكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الأسى والحزن الكابتن فؤاد أبو غيدة، لاعب الأهلي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم داعين المولى عزوجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

ونعى رفيق الضرب له وزميله في الملاعب المصرية مروان كنفاني، مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، صديقه فؤاد أبو غيدة، مقدماً التعازي لأسرته بوفاته.

وقد برز عدد من نجوم الكرة الفلسطينية داخل الملاعب المصرية في فترة الستينيات من القرن الماضي، منهم صالح وطارق سليم ومروان الكنفاني والراحل الذي وافته المنية اليوم فؤاد أبو غيدة.

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اعتزال كرة القدم

وقد لعب الراحل أبو غيدة مع فريق الأهلي المصري ” القرن”، في فترة الستينيات الماضي، وحصد معه لقبي الدوري المصري “الكأس”، وكان يلعب في أكثر من مركز بداخل فريق الأهلي، منها مركز الظهير الأيمن والأيسر، وتألق بشكل قوي في مركزي الدفاع والظهير الأيسر مع فريق ” القرن” المصري”.

⚫️| الأهلي ينعي الكابتن فؤاد أبو غيدة لاعب الأهلي السابق. الله يرحمه كأن لاعب كبير واعطي للأهلي كثير ادعوله بالرحمه 🤲 pic.twitter.com/6FsBR9Yq6H — أخبار الاهلي🦅 (@alahlynewse) January 5, 2021

وقد اعتزال النجم الفلسطيني الراحل فؤاد أبو غيدة عالم كرة القدم، وأعلن عن توقيف النشاط الرياضي له، على إثر الحرب في يونيو/ حزيران عام 1967م، بعد مسيرة طويلة بداخل الملاعب المصرية، إلى جانب تمثيله منتخب فلسطين طوال مسيرته الرياضية، وعمل مستشاراً للمنتخب، ومديراً في منظمة التحرير الفلسطينية.

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