تباينت الأنباء فيما يتعلق بالموافقة المصرية لنظام عبد الفتاح السيسي المرتبك بشأن موافقته على فتح الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية، في ظل ترويج الإعلام السعودي لاتخاذ مصر ذات الخطوة التي أعلنت عنها الرياض أمس الاثنين.

القاهرة وافقت مبدئياً

ونقلت قناة “العربية” السعودية، عن مصادر لم تسمها، قولها، إن مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية على غرار السعودية، مشيرةً إلى أن القاهرة وافقت مبدئياً على عودة الطيران مع الدوحة، مؤكدة أن تنفيذ القرار سيكون متوقفاً على عدد من المطالب المصرية.

لجنة مصرية

وحسب قناة “العربية”، فإن مصادرها أكدت أن لجنة مصرية تقيم الموقف وتفتح خط اتصال مع السعودية والإمارات والبحرين، على حد تعبيرها.

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روسيا اليوم تكشف التفاصيل

وفي سياق ذي صلة نفت “روسيا اليوم” تلك الأنباء، ناقلة عن مصادر مصرية قولها، إنه لا معلومات مؤكدة أو توجيهات بعودة حركة الطيران بين القاهرة والدوحة، مشيرة إلى أنه لم تصدر أي توجيهات من قبل المسؤولين بفتح حركة الطيران.

ونقل الموقع الروسي، عن النائب والإعلامي مصطفى البكري، والمعروف بتطبيله لنظام السيسي، قوله، إن قطر لم تنفذ شيئا من الشروط الثلاثة عشر لتفعيل المصالحة مع مصر ودول الخليج، ولا يزال الخطاب التحريضي الذي تمارسه قناة “الجزيرة” ضد مصر قائما لم يتغير.

شروط مصر وفتح المجال الجوي

وأضاف بكري، أنه “لم يصدر من قطر أي التزام بتسليم العناصر المطلوبة أمنيا على ذمة قضايا في مصر وجميعهم مطلوبون على ذمة قضايا إرهاب صدر في الكثير منها أحكام نهائية”، وفق تعبيره.

ونوه بكري إلى أن “الولايات المتحدة تضغط بكل قوة لإعادة العلاقات رغم تشبث قطر بعدم تنفيذ شروط المصالحة”، وقال “أتمنى أن لا توافق القاهرة على المصالحة دون أن يكون هناك التزام واضح من قبل قطر بوقف خطاب التحريض الإعلامي ودعم الإرهاب وتسليم المطلوبين”.

القمة الخليجية

الجدير ذكره، أن ذلك يأتي قبيل ساعات من انطلاق القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، اليوم الثلاثاء، حيث يُنتظر أن تحضر بشكل رئيسي ملفات التعاون الخليجي، والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، وملف إيران وبرنامجها النووي، فضلاً عن ملفات أخرى.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح أعلن، أمس الاثنين، التوصل لاتفاق على فتح الحدود والأجواء بين السعودية وقطر، قائلاً، إن جميع الأطراف أكدت على ضرورة وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.

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