علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على المصالحة التي تمت اليوم الثلاثاء 5 يناير 2020، بين المملكة العربية السعودية وقطر.

رغد صدام حسين

وغردت ابنة الزعيم العراقي رغد صدام حسين عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر بما نصه: “الخلاف بين الإخوة قد يقع في ظروف استثنائية وقد يصل حد الاقتتال، ولكنهم يبقون إخوة مهما حصل بينهم”.

الخلاف بين الإخوة قد يقع في ظروف استثنائية وقد يصل حد الاقتتال، ولكنهم يبقون إخوة مهما حصل بينهم ،،

ابارك للاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة قطر حكومة وشعبا عودة العلاقات الى الوضع الطبيعي بين القطرين الشقيقين.#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/VXV318BP5z — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 5, 2021

السعودية وقطر

وتابعت وفق ما رصدته (وطن): “أبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة قطر حكومة وشعبا عودة العلاقات إلى الوضع الطبيعي بين القطرين الشقيقين”.

ابن سلمان استقبل الامير تميم

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بعناق فور نزوله سلم الطائرة، بحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية” السعودية، وذلك عند وصول الأخير إلى مطار مدينة العلا بالسعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ41.

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يأتي ذلك، بعدما قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيان متلفز مساء الاثنين، إنه “بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية”.

فتح الحدود البرية والبحرية والجوية

هذا وتقرر فتح الحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر بعد وساطة كويتية، إيذانا بمصالحة تنهي الأزمة الخليجية التي استمرت منذ 2017، حين قاطعت 3 دول خليجية ومصر، الدوحة لاتهامها بالتدخل في شؤونهم الداخلية.

كما أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن “سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية”.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وقطر حالة من الاحتفال بمشهد استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، والذي جاء على رأس وفد بلاده لحضور القمة في المدينة السعودية، في مشهد غائب منذ سنوات، بعد العام 2017.

العام الذي تم فيه مقاطعة قطر وحصارها من قبل المملكة ومعها الإمارات والبحرين ومصر، وذلك بتهم دعم الإرهاب وغيرها من التهم التي نفتها الدوحة بشكل كامل أكثر من مرة.

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