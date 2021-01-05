اروى جودة في المشهد المثير للجدل
اروى جودة في المشهد المثير للجدل
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“ده هاني”.. مسلسل مصري يُعلم الجمهور “فن الدياثة” وأروى جودة تعلق بسخرية بعد موجة غضب واسعة!

كتب Author 2
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أثار أحد المشاهد في المسلسل المصري “هذا المساء”، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب دعوته إلى “الدياثة” علناً بحسب تعبير الناشطين، ويظهر في المشهد الممثل الأردني إياد نصار، والذي يقوم بدور “أكرم”، زوج “نائلة” التي تلعب الممثلة المصرية أروى جودة دورها، وبرفقتهم الممثل المصري محمد سليمان الذي ظهر بدور “هاني”.

“ده هاني”

ويبدأ المشهد بعودة أكرم إلى منزله، ليتفاجأ بزوجته نائلة وهاني وهما ينزلان من غرفة النوم، فيغضب أكرم ويصرخ في وجه هاني وزوجته ويسألهما عما كانا يفعلانه بغرفة النوم.

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ويرد هاني: “في إيه يا أكرم”، لتتدخل نائلة وتقول: “إنت سامع نفسك بتقول إيه، إنت عارف ده مين، ده هاني، يعني لو كان بيني وبين هاني حاجة عمرك ما هتعرفها”.

وأضافت موجهة حديثها لزوجها في المشهد: “إنت المفروض تقعد في بيت مامتك لحد أعصابك ما تهدى، ارجع بيت مامتك”، ثم تعتذر لهاني عما حدث.

فن الدياثة

وأشعل المشهد موجة غضب ممزوجة بسخرية بين الناشطين الذين رأوا أن هذه المشاهد تدعوا للدياثة وتغيير المفاهيم والقيم في المجتمع الشرقي، وتُروج لأن وجود صديق للمرأة يُشاركها حتى تواجدها في غرفة نومها أمر عادي.

أروى جودة تعلق

من جهتها، علقت أروى جودة على تصدرها التريند بعد المشهد وقالت: “ضحكت كثيراً بعدما رأيت التعليقات، وأعتبر أن هذا أفضل شيء حصل لي من فترة كبيرة”.

وأضافت أروى في تصريح لصحيفة “اليوم السابع”: ” “هذا العمل يعد من أقرب الأعمال إلى قلبي ومبسوطة بالعمل مع المخرج المتميز تامر محسن الذي حرص على ظهور العمل في أفضل صورة، والاهتمام بكل تفاصيله بالإضافة إلى جميع الأشخاص الذين شاركوني فيه”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “هذا المساء” دخل السباق الرمضاني عام 2017 ، وهوقصة وإخراج تامر محسن، وشارك فى بطولته بجانب أروى جودة كل من إياد نصار، وحنان مطاوع، ومحمد فراج، وأحمد داوود، وهاني عادل، وسمر مرسي، وعدد آخر من الفنانين.

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