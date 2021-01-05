أثار أحد المشاهد في المسلسل المصري “هذا المساء”، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب دعوته إلى “الدياثة” علناً بحسب تعبير الناشطين، ويظهر في المشهد الممثل الأردني إياد نصار، والذي يقوم بدور “أكرم”، زوج “نائلة” التي تلعب الممثلة المصرية أروى جودة دورها، وبرفقتهم الممثل المصري محمد سليمان الذي ظهر بدور “هاني”.

“ده هاني”

ويبدأ المشهد بعودة أكرم إلى منزله، ليتفاجأ بزوجته نائلة وهاني وهما ينزلان من غرفة النوم، فيغضب أكرم ويصرخ في وجه هاني وزوجته ويسألهما عما كانا يفعلانه بغرفة النوم.

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ويرد هاني: “في إيه يا أكرم”، لتتدخل نائلة وتقول: “إنت سامع نفسك بتقول إيه، إنت عارف ده مين، ده هاني، يعني لو كان بيني وبين هاني حاجة عمرك ما هتعرفها”.

وأضافت موجهة حديثها لزوجها في المشهد: “إنت المفروض تقعد في بيت مامتك لحد أعصابك ما تهدى، ارجع بيت مامتك”، ثم تعتذر لهاني عما حدث.

ده هاني مش حوار pic.twitter.com/AmftU3xOuO — ﷴ ♡ (@MMalsaby) January 5, 2021

فن الدياثة

وأشعل المشهد موجة غضب ممزوجة بسخرية بين الناشطين الذين رأوا أن هذه المشاهد تدعوا للدياثة وتغيير المفاهيم والقيم في المجتمع الشرقي، وتُروج لأن وجود صديق للمرأة يُشاركها حتى تواجدها في غرفة نومها أمر عادي.

مش عارف انتوا مكبرين الموضوع ليه يا جدعان ده هاني عادي يعني 😂😂😂 pic.twitter.com/3vyvsSdqD3 — Hassan Al Hoare (@HoareHassan) January 5, 2021

– بتكلمي مين يا بنتي في نص الليل كدا

= ده هاني يا ماما

– اه يا حبيبتي سلميلي عليه _ #هاني pic.twitter.com/Ak623SQzi1 — هاني_ (@VHm59WjyuN9N7fg) January 5, 2021

لما في مسلسل يتعرض عادي ست وراجل غريب ينزلوا من اوضه النوم و تبرر لجوزها ده هاني روح لامك عشان تهدي اعصابك !!بس عارفين مش ده المشكله الحقيقية المشكله انها بقت ترند و مميز والناس قلبتها فكاهه و ضحك و تألف عليها نكت كانه وضع عادي

قبح الله وجوهكم يا معفنين يا انجاس ومش اسف https://t.co/kPJsTz4Sai — 𝓜𝓸𝓱𝓪𝓶𝓮𝓭 19 𝓚 #الدوك (@DD3157) January 5, 2021

البنطلون ده ميتلبسش

غيرر معايا او مع هاني — seka🤍🍂 (@sayed_metawea) January 5, 2021

بتشك في إخلاصي ثواني

دة انت اناني

اخص عليك والله، دة #هاني pic.twitter.com/FkpQboFVsU — هاني_ (@VHm59WjyuN9N7fg) January 5, 2021

انت اتجننت ده هاني pic.twitter.com/5iLdiso6Aj — المنصور z (@SourSport) January 5, 2021

انا مشكلتي غير بجاحتها طبعاً وهي بتقوله ده هاني.. انا اللي هيجنني ان اكرم حس بالذنب — البروووووف🔞👷🏻‍♂️ (@pb7787) January 5, 2021

– أنت بتعمل ايه مع مراتي في أوضة نومي؟

= ايه يا أكرم أنت اتجننت؟ ده "هاني"!!#فن_الدياثة pic.twitter.com/up0EQRfgRi — مصطفى كامل باشا (@Mo_Ka_pasha) January 5, 2021

أروى جودة تعلق

من جهتها، علقت أروى جودة على تصدرها التريند بعد المشهد وقالت: “ضحكت كثيراً بعدما رأيت التعليقات، وأعتبر أن هذا أفضل شيء حصل لي من فترة كبيرة”.

وأضافت أروى في تصريح لصحيفة “اليوم السابع”: ” “هذا العمل يعد من أقرب الأعمال إلى قلبي ومبسوطة بالعمل مع المخرج المتميز تامر محسن الذي حرص على ظهور العمل في أفضل صورة، والاهتمام بكل تفاصيله بالإضافة إلى جميع الأشخاص الذين شاركوني فيه”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “هذا المساء” دخل السباق الرمضاني عام 2017 ، وهوقصة وإخراج تامر محسن، وشارك فى بطولته بجانب أروى جودة كل من إياد نصار، وحنان مطاوع، ومحمد فراج، وأحمد داوود، وهاني عادل، وسمر مرسي، وعدد آخر من الفنانين.

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