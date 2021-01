أكد كارل بيلدت، رئيس الوزراء السويدي السابق، الرئيس الحالي لمجلس أوروبا المشارك لشؤون العلاقات الخارجية، أن السعودية سحبت شرط إغلاق قناة الجزيرة والذي كان من ضمن الشروط الثلاثة عشر للمصالحة مع قطر.

ورحب بيلدت، في تغريدة له رصدتها “وطن” بالخطوة الجديدة بين الرياض والدوحة، قائلاً “كان أحد مطالب المملكة العربية السعودية الأساسية في أزمتها مع قطر هو إغلاق قناة الجزيرة، تم سحب هذا الشرط، وهذا موضع ترحيب كبير”.

اقرأ المزيد: حمد بن جاسم يرفع القبعة للأمير تميم.. أول تعليق للشيخ القطري البارز عن المصالحة الخليجية وهذا ما قاله

وأضاف المسؤول الأوروبي: “لا شيء مثاليا، لكن الجزيرة كانت ولا تزال الجزء الأكثر قيمة في المشهد الإعلامي العالمي المفتوح”.

One of the original 🇸🇦 demands in the conflict with 🇶🇦 was the closing down of @aljazeera. That’s been beaten back, and that’s most welcome. Nothing is perfect, but @aljazeera has been and remains a most valuable part of the open global media landscape.

— Carl Bildt (@carlbildt) January 4, 2021