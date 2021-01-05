علا الفارس تشعل مواقع التواصل بعد تغريدة عن المصالحة الخليجية وذباب الحاقدين ومؤامراتهم

أشعلت الاعلامية الاردنية مذيعة قناة الجزيرة القطرية، علا الفارس، مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إعلان الكويت التوصل لاتفاق المصالحة بين السعودية وقطر.

علا الفارس

وعلقت علا الفارس على اتفاق المصالحة الخليجية قائلة في تغريدة رصدتها “وطن”، “مبروك للشعوب الخليجية والعربية فتح الأجواء بين قطر والسعودية، خطوة هامة وضرورية على طريق المصالحة، فالشعوب أكثر من تضرر من الأزمة المشؤومة”.

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وأضافت الاعلامية الشهيرة: “نسأل الله القدير أن يصلح ذات البين وأن يجمع الشمل لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يجعلها فاتحة خير على المنطقة بأسرها في العام الجديد”.

مبروك للشعوب الخليجية والعربية فتح الأجواء بين #قطر و #السعودية، خطوة هامة وضرورية على طريق المصالحة، فالشعوب أكثر من تضرر من الأزمة المشؤومة، نسأل الله القدير أن يصلح ذات البين وأن يجمع الشمل لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يجعلها فاتحة خير على المنطقة بأسرها في العام الجديد — عُلا الفارس (@OlaAlfares) January 4, 2021

آن الاوان للذباب أن يندثر من حياتنا

وفي تغريدة أخرى، قالت الإعلامية الأردنية: “هل آن للذباب الإلكتروني أن يندثر من حياتنا؟ وهل ستكون المصالحة الخليجية كفيلة بالتخلص من مؤامراتهم وفبركاتهم؟ وما مصير من حرضهم وشاركهم بذاءتهم؟ لعلها فرصة حقيقية أن نبدأ عاماً جديداً دون وجودهم، أسئلة منطقية وأمنيات مشروعة لكل من تضرر على مدار هذه السنوات”.

هل آن للذباب الإلكتروني أن يندثر من حياتنا؟وهل ستكون المصالحة الخليجية كفيلة بالتخلص من مؤامراتهم وفبركاتهم؟ وما مصير من حرضهم وشاركهم بذاءتهم؟

لعلها فرصة حقيقية أن نبدأ عاماً جديداً دون وجودهم،أسئلة منطقية وأمنيات مشروعة لكل من تضرر على مدار هذه السنوات#القمة_الخليجية_الـ41 — عُلا الفارس (@OlaAlfares) January 4, 2021

علا الفارس تتصدر مواقع التواصل

وفي تعليقها على تصدر اسمها على محركات البحث في تويتر، قالت الفارسة الأردنية: “من الغريب أن يتصدر وسم علا الفارس في السعودية المرتبة الأولى بعد أنباء المصالحة الخليجية، هل هذا بسبب تشوق جمهوري في المملكة لمعرفة ما سأكتب عن التطورات؟ شكرا لاهتمامكم ولمن لم تمر عليه بذاءات الذباب الإلكتروني الذي يواصل حملة التشويه”.

من الغريب أن يتصدر وسم #علا_الفارس في السعودية المرتبة الأولى بعد أنباء المصالحة الخليجية،🤔 هل هذا بسبب تشوق جمهوري في المملكة لمعرفة ما سأكتب عن التطورات؟ شكرا لاهتمامكم ولمن لم تمر عليه بذاءات الذباب الإلكتروني الذي يواصل حملة التشويه🤭 pic.twitter.com/3mdfpGTPN2 — عُلا الفارس (@OlaAlfares) January 4, 2021

فصل علا الفارس من العربية

الجدير ذكره، أن تغريدة على تويتر تسببت في فصل علا الفارس من قناة العربية السعودية قبل عدة سنوات، فيما التحقت بعدها بقناة الجزيرة القطرية، الأمر الذي أثار حفيظة الذباب الإلكتروني ودفعهم للهجوم عليها وفبركة الأكاذيب حولها.

وفي وقت سابق، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، وذلك عشية انعقاد القمة الخليجية في مدينة العلا شمال غربي السعودية.

وأوضح الحجرف، في بيان مساء الإثنين، أن هذا الفتح الذي أعلنته الكويت عشية انعقاد القمة الخليجية “يعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاحها”.

وأضاف: “أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة يتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من فرص نحو كيان خليجي مترابط”.

ومساء الاثنين، أعلن وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، في خطاب بثه تلفزيون بلاده، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.

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