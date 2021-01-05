يالخليجي
يالخليجي
Videoالهدهد

“شاهد” يالخليجي عمل فني كويتي يبارك المصالحة الخليجية بعد قطيعة دامت 3 سنوات

كتب Author 2
0

أطلقت وزارة الإعلام الكويتية أغنية جديدة بعنوان “يالخليجي”، تزامناً مع المصالحة الخليجية وإعلان السعودية فتح الحدود والأجواء مع قطر.

يالخليجي

وبث التلفزيون الكويتي أغنية “يالخليجي”، كما نشرها عبر قناته على “يوتيوب” عشية انطلاق القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية.

نبيل شعيل وعبدالله الرويشد

وتدعو الأغنية التي أداها كل من المطربين الكويتيين نبيل شعيل وعبدالله الرويشد، للأخوة الخليجية بين أبناء المنطقة الواحدة الذين يتشاركون في كل شيء، وتقول كلماتها:

اقرأ المزيد: بن سلمان وقف إلى جانب الأمير تميم.. “شاهد” الصورة التذكارية لقادة مجلس التعاون الخليجي

وتقول كلمات الأغنية:

كل عز غير عزك ما نبيه مانبيه يالخليجي

كل مجد غير مجدك مانبيه مانبيه يالخليجي

كل بحر كل بر كل جو ما نبيه يالخليجي

غير بحرك غير برك غير جوك ما نبيه يالخليجي

صافحت كف الكويت كف مسقط والمنامة

يارياض العز هويت المجد والجوف وتهامة

إيه للشلة حديت في إمارات الكرامة

من على الغيمة سريت قلبي للدوحة غرامة

إشادة واسعة بحكمة الكويت

وأشاد الناشطون بالأغنية، والدور الذي لعبته دولة الكويت في احتواء الأزمة وإتمام المصالحة الخليجية، وأثنوا على سرعة العمل الفني مقارنين بينه وبين الإسفاف الذي قدمته دول الحصار أثناء الأزمة.

علّم قطر

وفي سياق متصل، قامت شركة “روتانا” السعودية بحذف أغنية “علّم قطر”، عن قناتها عبر “يوتيوب”، وذلك بعد إعلان الاتفاق السعودي القطري.

وأشاد المغردون بهذه الخطوة، معتبرين أنها بادرة حسن نية تتلاءم مع إعلان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء أمس الاثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعوديّة، وتأكيده أن كافة القضايا ذات الصلة بالأزمة الخليجية ستتم معالجتها.

بينما لا تزال أغنية “قولوا لقطر” للشاعر الإماراتي علي الخوار على القناة الرسمية لشركة “الخوار  للإنتاج الفني”.

ونُشرت الأغنية بعد خمسة أشهر من حصار قطر، وشارك في غنائها كل من الإماراتيين حسين الجسمي، عيضة المنهالي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، أحمد الهرمي، فؤاد عبدالواحد وعلي بن محمد.

وكذلك لا تزال أغنية “سفينة الدوحة” منتشرة، وهي من كلمات سعود القحطاني، ولقبه الشعري “ضاري”، والفنان السعودي وليد الشهري.

القمة الخليجية

الجدير ذكره، أن وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، قال أمس الاثنين، إن السعودية وقطر اتفقتا بناء على مقترح من أمير الكويت، على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، اعتباراً من مساء أمس الاثنين.

وترأس الأمير تميم بن حمد وفد قطر المشارك في القمة الخليجية “قمة العلا” بالسعودية، وسط ترجيحات بأن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هل قررت مصر صاغرة فتح مجالها الجوي أمام الطيران القطري كما فعلت السعودية؟!

الهدهد

غادة عويس التي هزت عرش ابن سلمان تحسم الجدل وتكشف مصير دعواها القضائية بعد المصالحة

الهدهد

مشهد مؤلم للإمارات .. محمد بن سلمان يعانق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بحرارة لدى وصوله…

الهدهد

حمد بن جاسم يرفع القبعة للأمير تميم.. أول تعليق للشيخ القطري البارز عن المصالحة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.