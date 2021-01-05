أطلقت وزارة الإعلام الكويتية أغنية جديدة بعنوان “يالخليجي”، تزامناً مع المصالحة الخليجية وإعلان السعودية فتح الحدود والأجواء مع قطر.

يالخليجي

وبث التلفزيون الكويتي أغنية “يالخليجي”، كما نشرها عبر قناته على “يوتيوب” عشية انطلاق القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية.

يالخليجي … أغنية وطنية

من انتاج وزارة الاعلام الكويتي بمناسبة المصالحة الخليجية #القمة_الخليجية_الـ41 pic.twitter.com/2x1yyKr3Rl — صحيفة اليوم السابع الكويتية (@elyoom7) January 4, 2021

نبيل شعيل وعبدالله الرويشد

وتدعو الأغنية التي أداها كل من المطربين الكويتيين نبيل شعيل وعبدالله الرويشد، للأخوة الخليجية بين أبناء المنطقة الواحدة الذين يتشاركون في كل شيء، وتقول كلماتها:

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وتقول كلمات الأغنية:

كل عز غير عزك ما نبيه مانبيه يالخليجي

كل مجد غير مجدك مانبيه مانبيه يالخليجي

كل بحر كل بر كل جو ما نبيه يالخليجي

غير بحرك غير برك غير جوك ما نبيه يالخليجي

صافحت كف الكويت كف مسقط والمنامة

يارياض العز هويت المجد والجوف وتهامة

إيه للشلة حديت في إمارات الكرامة

من على الغيمة سريت قلبي للدوحة غرامة

إشادة واسعة بحكمة الكويت

وأشاد الناشطون بالأغنية، والدور الذي لعبته دولة الكويت في احتواء الأزمة وإتمام المصالحة الخليجية، وأثنوا على سرعة العمل الفني مقارنين بينه وبين الإسفاف الذي قدمته دول الحصار أثناء الأزمة.

غير بحرك غير جوك غير برك مانبيـه يالخليجي❤️

🇧🇭🇶🇦🇰🇼🇦🇪🇴🇲🇸🇦 تجددت مشاعر الفرحة والوحدة واصبحنا نشعر بكل حرف يُقال ويترجم الى شعور خليجي ينتمي الى هذه الدول الست..

حمى الله ارضها وشعبها وحكامها وابعد الله عنها اهل الفتن واهل السوء والذين يريدون السوء لهالمجلس#القمة_الخليجية_الـ41 https://t.co/QoH2MZNAUL — 🖤✨mohammed alsinaidi (@mohamme21398218) January 5, 2021

اسرع عمل فني ولا ايه😳 https://t.co/9u078RHSHr — Mohamed Mohamed Othman (@mohamedamo) January 4, 2021

يازينكم بس يا أهل الكويت https://t.co/sNWSUHmuN8 — الجازي بنت علي (@aljazi87) January 4, 2021

علّم قطر

وفي سياق متصل، قامت شركة “روتانا” السعودية بحذف أغنية “علّم قطر”، عن قناتها عبر “يوتيوب”، وذلك بعد إعلان الاتفاق السعودي القطري.

وأشاد المغردون بهذه الخطوة، معتبرين أنها بادرة حسن نية تتلاءم مع إعلان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء أمس الاثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعوديّة، وتأكيده أن كافة القضايا ذات الصلة بالأزمة الخليجية ستتم معالجتها.

في مبادرة حسن نية طيبة يشكرون عليها .. تم حذف اغنية علم قطر من الحساب الرسمي لقناة روتانا على اليوتيوب .. 🤓 رابط الاغنية .. https://t.co/iGIt4xtVny#المصالحه_الخليجيه pic.twitter.com/v2iBXuM9km — محمد الكواري (@BoArhama) January 4, 2021

بينما لا تزال أغنية “قولوا لقطر” للشاعر الإماراتي علي الخوار على القناة الرسمية لشركة “الخوار للإنتاج الفني”.

ونُشرت الأغنية بعد خمسة أشهر من حصار قطر، وشارك في غنائها كل من الإماراتيين حسين الجسمي، عيضة المنهالي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، أحمد الهرمي، فؤاد عبدالواحد وعلي بن محمد.

وكذلك لا تزال أغنية “سفينة الدوحة” منتشرة، وهي من كلمات سعود القحطاني، ولقبه الشعري “ضاري”، والفنان السعودي وليد الشهري.

القمة الخليجية

الجدير ذكره، أن وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، قال أمس الاثنين، إن السعودية وقطر اتفقتا بناء على مقترح من أمير الكويت، على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، اعتباراً من مساء أمس الاثنين.

وترأس الأمير تميم بن حمد وفد قطر المشارك في القمة الخليجية “قمة العلا” بالسعودية، وسط ترجيحات بأن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

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