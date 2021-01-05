شاهد ماذا فعلوا بالمودل السعودية آش .. بعدما قالت إنها لا تكتفي بزوج واحد وتريد 5!!

كشفت المودل السعودية آش عن تعرّض سيارتها للتحطيم والسرقة من قبل أشخاص مجهولين .

ووثقت المودل ما حدث لسيارتها وهي تبكي وتقول: “حسبي الله عليهم .. لا معي بطاقاتي ولا معي شي” ويبدو أن المهاجمين تمكنوا من سرقتها بعد نزولها من السيارة وغيابها عنها لخمسة دقائق . كما قالت

وقبل أيام، أثارت آش موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن تعدد الزوجات.

وقالت بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “أنا لو علي لن أتزوج واحد، بس سأتزوج خمسة، إماراتي وعماني وكويتي قطري، يعني شيء جميل أن لديكم تعدد فاستغلوا الفرصة”.

وتابعت: “أنا رجل واحد لا يكفيني التعدد يناسبني، أشعر أنني سأخون زوجي”.

وعبر المغردون عن صدمتهم من حديث آش وجرأتها بالاعتراف بأن رجلاً واحداً لا يكفيها، وتساءلوا هل رأت عائلتها هذا الفيديو أم لا؟ مطالبينها بالارتقاء بتفكيرها وأن الحياة ليست مجرد علاقات حميمية.

المودل السعودية Ash : انا لو علي ما بتزوج واحد، بتزوج خمسة لان واحد مايكفيني .. ! pic.twitter.com/cYtEEN6dJo — مشاهير'و'خرابيط٢ (@_jllc) December 21, 2020

وتنشط المودل السعودية آش على مواقع التواصل، وتنشر بين الحين والآخر صوراً وفيديوهات مثيرة، بملابس فاضحة، يقابلها هجوم من متابعيها الذين ينتقدون اطلالاتها الساخنة .

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