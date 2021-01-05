“شاهد” قادة مجلس التعاون يوقعون بيان المصالحة الخليجية وابن سلمان يقيم لهم مأدبة غداء على شرف الضيافة

وقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، على البيان الختامي للقمة الخليجية الواحدة والأربعين، والذي استضافتها السعودية في محافظة العلا بمشاركة الأمير تميم بن حمد، لأول مرة منذ حصار قطر قبل أكثر من ثلاث سنوات.

لحظة توقيع الاتفاق التاريخي

ورصدت “وطن” صوراً للحظة توقيع عدد من قادة دول مجلس التعاون على البيان الختامي للقمة الخليجية الاستثنائية والتي شهدت أول خطوات المصالحة بين السعودية وقطر، بما يمهد لرفع الحصار الخليجي عن الدوحة.

قادة دول الخليج يوقعون البيان الختامي لقمة العلا #القمة_الخليجية_في_العلا #وام pic.twitter.com/k0MIk3hVCu — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 5, 2021

محمد بن سلمان والمصالحة

وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القمة، مشيداً بالدور الكويتي والأمريكي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكداً على دور القمة في تعزيز أواصر الأخوة.

واعتبر ابن سلمان، وفق ما رصدت “وطن”، أن “الأنشطة الإيرانية تهدف لزعزعة الاستقرار بالمنطقة”، وأضاف: “نواجه تحديات السلوك الإيراني التخريبي”، وفق تعبيره.

قمة السلطان قابوس بن سعيد وصباح الأحمد

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أنه تم تسمية القمة الحالية باسم أمير الكويت الراحل الصباح الأحمد وسلطان عمان الراحل السلطان قابوس.

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أمير الكويت والمصالحة الخليجية

وفي السياق، قال أمير الكويت، الشيخ نواف الجابر، إن القمة تأتي لدعم العمل الخليجي المشترك وتحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة، مضيفاً: “نثمن الجهود الأمريكية لرأب الصدع بين دول المنطقة”.

وتابع أمير الكويت: “أتقدم لكم جميعا بالتهنئة على ما تحقق من إنجاز تاريخي على توصلنا لتوقيع بيان العلا، وأتوجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية، لاستضافتها قمة العلا”، لافتاً إلى أن قادة الخليج توصلوا إلى اتفاق تاريخي بالوصول إلى توقيع بيان العلا.

#فيديو.. كلمة سمو أمير الكويت في افتتاح أعمال القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.#جريدة_العرب | #القمة_الخليجية_الـ41 | #قمة_العلا | #القمه_الخليجيه_في_العلا pic.twitter.com/MkRP8gvRzL — صحيفة العرب – قطر (@AlArab_Qatar) January 5, 2021

ورحب أمير الكويت بوزير خارجية مصر سامح شكري، مقدرًا الدور البارز للقيادة المصرية ومواقفها الداعمة للمواقف العربية.

نايف الحجرف

وفي السياق، أعلن أمين مجلس التعاون، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن قادة الخليج اعتمدوا البيان الختامي لقمة العلا.

مأدبة غداء

وبعد توقيع البيان الختامي والكلمات المختصرة للسعودية والكويت، وجه ابن سلمان دعوة إلى قادة دول الخليج لتناول مأدبة الغداء.

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