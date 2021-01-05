نجا الفنان اللبناني وديع الشيخ من الموت بأعجوبة فجر الثلاثاء .

ونقل موقع “الفن”، أن وديع الشيخ كاني يمضي بعض الوقت مع أصدقائه في مقهى معروف بالقرب من عين التينة، حيث اجتاحت سيارة بيضاء اللون عدداً من السيارات بالقرب من المقهى، بينها سيارتان لوديع.

وبحسب الموقع، فإنّه لولا العناية الإلهية لاكملت السيارة بسرعة جنونية طريقها الى داخل المكان الذي كان يضم مجموعة من رواده.

وقال شهود عيان إن وديع الشيخ كان يجلس على طاولة بمواجهة سيارته الاولى التي قذفها الاصطدام العنيف واستقرت فوق حوض للزهور.

وتحولت سيارات وديع الشيخ الى “شبه ركام” وقد سمع دوي الإصطدام العنيف في المنطقة.

وحضرت قوة أمنية الى المكان للتحقيق بالحادث الذي أتى بحسب المعلومات على أكثر من تسع سيارات فارهة .

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