بن سلمان وقف إلى جانب الأمير تميم.. “شاهد” الصورة التذكارية لقادة مجلس التعاون الخليجي

تداول ناشطون، مقطع فيديو أظهر الصورة التذكارية لزعماء قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 41 والتي يحضرها الأمير تميم بن حمد لأول مرة منذ حصار قطر قبل أكثر من ثلاث سنوات، والتي تعقد في محافظة العلا السعودية.

غياب زعماء دول الخليج

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد غاب معظم زعماء الدول الخليجية الست باستثناء أمير قطر تميم بن حمد، وأمير الكويت نواف الأحمد، فيما حضر عن السعودية ولي عهدها محمد بن سلمان، وعن البحرين ولي عهدها سلمان بن حمد، وعن سلطنة عمان نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون مجلس الوزراء، وعن الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم

الصورة التذكارية للمشاركين في القمة الخليجية pic.twitter.com/39HOqwD7y8 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 5, 2021

قاعة المرايا

وأُخذت الصورة التذكارية لقادة مجلس التعاون أمام قاعة المرايا التي ستعقد فيها القمة الخليجية حيث يجلس قادة مجلس التعاون الخليجي على الطاولة المستديرة لأول مرة منذ حصار قطر بمشاركة الأمير تميم.

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ردود فعل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التذكارية لقادة مجلس التعاون الخليجي، متسائلين عن سبب تغيب الملك سلمان بن عبد العزيز عن القمة وعدم تواجده بالصورة.

الصوره التذكاريه

للقمه الخليجيه امام مركز المرايا بمدينة العُلا السعوديه

بدون سامح شكري pic.twitter.com/QgxSxdwE8x — mohamed ramadan (@omar25g) January 5, 2021

الصورة التذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام قاعة مرايا.

حفض الله بلادنا من كل شر #القمة_الخليجية_في_العلا #GulfSummitInAlUla #واس pic.twitter.com/pY2QYjWjq5https://t.co/8tIEKOydZj — د. تركي الفيصل الرشيد (@TurkiFRasheed) January 5, 2021

الدهول الطويل الأهبل بتاع الميكرفون مش في الصورة التذكارية و ده دليل على مقامه و نظرة الناس ليه هو و اللي مشغله 🙃 https://t.co/KeNbwZgGKo — amr (@amr67696681) January 5, 2021

عناق حار

وشهدت القمة الخليجية استقبالاً تاريخياً للامير تميم بن حمد، الذي كان في استقباله لحظة وصوله مطار الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وعانق ابن سلمان أمير قطر لحظة وصوله أرض المطار مرحباً فيه على أرض السعودية بعد اتمام المصالحة الخليجية وفتح الأجواء بين البلدين.

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