صورة مجلس التعاون
صورة مجلس التعاون
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بن سلمان وقف إلى جانب الأمير تميم.. “شاهد” الصورة التذكارية لقادة مجلس التعاون الخليجي

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تداول ناشطون، مقطع فيديو أظهر الصورة التذكارية لزعماء قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 41 والتي يحضرها الأمير تميم بن حمد لأول مرة منذ حصار قطر قبل أكثر من ثلاث سنوات، والتي تعقد في محافظة العلا السعودية.

غياب زعماء دول الخليج

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد غاب معظم زعماء الدول الخليجية الست باستثناء أمير قطر تميم بن حمد، وأمير الكويت نواف الأحمد، فيما حضر عن السعودية ولي عهدها محمد بن سلمان، وعن البحرين ولي عهدها سلمان بن حمد، وعن سلطنة عمان نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون مجلس الوزراء، وعن الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم

قاعة المرايا

وأُخذت الصورة التذكارية لقادة مجلس التعاون أمام قاعة المرايا التي ستعقد فيها القمة الخليجية حيث يجلس قادة مجلس التعاون الخليجي على الطاولة المستديرة لأول مرة منذ حصار قطر بمشاركة الأمير تميم.

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ردود فعل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التذكارية لقادة مجلس التعاون الخليجي، متسائلين عن سبب تغيب الملك سلمان بن عبد العزيز عن القمة وعدم تواجده بالصورة.

عناق حار

وشهدت القمة الخليجية استقبالاً تاريخياً للامير تميم بن حمد، الذي كان في استقباله لحظة وصوله مطار الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وعانق ابن سلمان أمير قطر لحظة وصوله أرض المطار مرحباً فيه على أرض السعودية بعد اتمام المصالحة الخليجية وفتح الأجواء بين البلدين.

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