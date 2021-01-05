“شاهد” السلطان قابوس بن سعيد حاضرا في “قمة العلا” وهذا ما حدث بأمر مباشر من الملك سلمان

بتوجيه مباشر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أطلق على القمة الخليجية الـ ٤١ التي انطلقت أعمالها اليوم الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، اسمي السلطان الراحل قابوس بن سعيد سلطان عمان، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل.

كلمة محمد بن سلمان

وفي هاذ السياق قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال كلمته في افتتاح القمة: “نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة؛ جلالة السلطان قابوس بن سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد – رحمهما الله – “.

ولي العهد السعودية : نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دوراً كبيراً في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة جلالة السلطان قابوس بن سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -رحمهما الله-.#القمة_الخليجية_في_العلا pic.twitter.com/knvOJTYaWA — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) January 5, 2021

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين سمو #ولي_العهد يترأس في #مرايا في #العلا اجتماع الدورة 41 للمجلس الخليجي ويعلن عن توجيه خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى ( قمة السلطان قابوس والشيخ صباح ). pic.twitter.com/GmdEgUNKFM — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) January 5, 2021

قمة السلطان قابوس والشيخ صباح

وأضاف ولي العهد السعودي: “عرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة؛ فقد وجه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) سائلين المولى – عز وجل – لهما الرحمة والمغفرة”.

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فهد بن محمد آل سعيد

‏وترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في القمة الخليجية الـ ٤١، فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون مجلس الوزراء، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

ويضم وفد عُمان الرسمي المشارك في القمة: بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية والدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشئون القانونية، وعدد من المسئولين في الحكومة العُمانية.

تغيب السلطان هيثم بن طارق

وكان البلاط السلطاني أعلن أمس عن عدم مشاركة السلطان هيثم بن طارق بنفسه في قمة العلا، وإنابة مسؤولين عنه لحضور القمة يترأسهم وزير الخارجية بدر البوسعيدي.

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