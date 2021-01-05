راموس يوجه قنبلة لإدارة ريال مدريد الإسباني فما تفاصيلها؟!

وجه قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس ومنتخب بلده إسبانيا 34 عاماً، رسالة نهائية إلى إدارة فريق ريال مدريد، بعدم الرغبة في تجديد العقد مع النادي الملكي الإسباني خلال الفترة المقبلة.

رفض التجديد

وقد أكدت تقارير صحفية إسبانية، بأن اللاعب الدولي الإسباني سيرجيو راموس، قد أخبر إدارة ريال مدريد الإسباني برفضه تمديد عقده خلال الفترة المقبلة، وأنه يريد الرحيل خارج أسوار” الملكي” الإسباني.

وأكد الإعلامي الإسباني “جوسيب بيدريروت” في وقت سابق، أن النادي جاهز لتجديد عقد سيرجيو راموس دون تخفيض راتبه لمدة سنة، إذا تم تخفيض راتبه بنسبة 10% فقد يمنحه ذلك عقداً لمدة عامين إضافيين.

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فيما عقدت إدارة ريال مدريد الإسباني مؤخراً مع مدافع الفريق البايرن ميونيخ “البافاري” النمساوي دافيد ألابا 28 عاماً، والذي سيحل خليفة لقائد الريال سيرجيو راموس، إلى عقد للانضمام إليه لمدة ثلاثة سنوات مقابل 10 مليون يورو في الموسم الواحد.

ليش " سيرخيو راموس " أفضل مدافع بالعالم ؟ ( استمرارية ، قوة ، تأثير ، قائد ، …الخ ) شاهد ملخص أداءه الأسطوري موسم 2016/2017 في دوري أبطال أوروبا ! pic.twitter.com/vCdAMt8cbJ — ABDULRHMAN` (@abod_ramos) January 4, 2021

وأشارت التقارير الإسبانية خلال الأسابيع الماضية، عن فشل التوصل إلى اتفاق مع المدافع الإسباني وقائد فريق “ريال مدريد” سيرجيو راموس، ووصول الأمر إلى طريق مسدود مع إدارة ” الريال” من أجل تجديد عقده لمواسم أخرى، حيث من المقرر أن ينتهي عقده في شهر يونيو 2021.

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