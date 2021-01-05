إلى جانب أمير قطر.. “شاهد” لحظة توقيع ممثل السلطان هيثم بيان قمة العلا ولا عزاء لأبواق الفتنة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان مقطع فيديو أثار تفاعل العمانيين، يوثق لحظة توقيع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود ممثل السلطان هيثم على البيان الختامي لقمة العلا الخليجية المقامة في المملكة العربية السعودية.

فهد بن محمود ممثل السلطان هيثم

ويُظهر المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) لحظة قيام فهد بن محمود بالتوقيع على البيان الخاص بالقمة الخليجية.

صاحب السمو السيد #فهد_بن_محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يوقع على البيان الختامي لقمة العلا #القمة_الخليجية_الـ41 pic.twitter.com/0uwQzZEVAZ — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) January 5, 2021

القمة الخليجية

وبدأت اليوم الثلاثاء 5 يناير/كانون الثاني 2021، وقائع جلسات القمة الخليجية في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، لدورتها الواحدة والأربعين.

فتح الحدود البرية والبحرية والجوية

وتقرر فتح الحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر بعد وساطة كويتية، إيذانا بمصالحة تنهي الأزمة الخليجية التي استمرت منذ 2017، حين قاطعت 3 دول خليجية ومصر، الدوحة لاتهامها بالتدخل في شؤونهم الداخلية.

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سلطنة عمان

وشاركت سلطنة عمان اليوم، الثلاثاء، بالقمة الخليجية رقم 41 في المملكة العربية السعودية، وترأس وفد السلطنة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وكانت وكالة الأنباء العمانية أمس، الاثنين، أعلنت أن السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ، سيترأس وفد سلطنة عمان إلى القمة الخليجية.

هذا وأوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن “سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية”.

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