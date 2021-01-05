حمد بن جاسم يرفع القبعة للأمير تميم.. أول تعليق للشيخ القطري البارز عن المصالحة الخليجية وهذا ما قاله

علق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق، على المصالحة بين بلاده قطر والسعودية، وسحب الأخيرة لشروطها بشأن المصالحة وإنهاء حصار الدوحة المفروض منذ الخامس من يونيو 2017.

حمد بن جاسم أزمة بدأت وطالت وها هي انتهت

وقال حمد بن جاسم، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “أزمة بدأت وطالت وها هي انتهت، ولا أريد أن أخوض الآن في ملابسات وتفاصيل وكيفية وأسباب ابتداء هذه الأزمة وهي الأخطر والأصعب في تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي”.

أزمة بدأت وطالت وها هي انتهت. ولا أريد أن أخوض الآن في ملابسات وتفاصيل وكيفية وأسباب ابتداء هذه الأزمة وهي الأخطر والأصعب في تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 4, 2021

أرحب من أعماق قلبي بانتهاء الأزمة

وأكمل بالقول: “وإنني إذ أرحب بكل تأكيد من أعماق قلبي بانتهاء الأزمة، فإنني أناشد وأدعو الجميع لأخذ العبر لتجنب نشوب مثل هذه الأزمات مستقبلا. وكي نضمن ذلك، فلا بد من أن تكون هناك دراسة عميقة وصريحة لأسباب هذه الأزمة، وما خلفته من جراح نفسية آلمت المجتمع الخليجي كله، وهزت الثقة في المستقبل”.

وإنني إذ أرحب بكل تأكيد من أعماق قلبي بانتهاء الأزمة، فإنني أناشد وأدعو الجميع لأخذ العبر لتجنب نشوب مثل هذه الأزمات مستقبلا. وكي نضمن ذلك، فلا بد من أن تكون هناك دراسة عميقة وصريحة لأسباب هذه الأزمة، وما خلفته من جراح نفسية آلمت المجتمع الخليجي كله، وهزت الثقة في المستقبل، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 4, 2021

حمد بن جاسم: مجلس التعاون بحاجة إلى عمل صادق

واستكمل: “ناهيك عن التصدعات السياسية والخسائر الاقتصادية الكبيرة التي نجمت عنها، وكلنا نعلم أن مجلس التعاون يحتاج اليوم إلى عمل صادق، وجهد علمي مدروس ومخطط له بعناية، للنهوض بالمجلس ليكون قادراً على مواجهة التحديات من حولنا، وما يعيشه الوطن العربي كله من أوضاع خطيرة”.

ناهيك عن التصدعات السياسية والخسائر الاقتصادية الكبيرة التي نجمت عنها.

وكلنا نعلم أن مجلس التعاون يحتاج اليوم إلى عمل صادق، وجهد علمي مدروس ومخطط له بعناية، للنهوض بالمجلس ليكون قادراً على مواجهة التحديات من حولنا، وما يعيشه الوطن العربي كله من أوضاع خطيرة، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 4, 2021

وأضاف الشيخ القطري: “ولنكون قادرين على اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على مصالحنا، وتسوية مشاكلنا بأكبر قدر ممكن من الاستقلال في اتخاذ تلك القرارات وصيانة واحترام سيادة دولنا، وضمان أمننا على كل المستويات”.

ولنكون قادرين على اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على مصالحنا، وتسوية مشاكلنا بأكبر قدر ممكن من الاستقلال في اتخاذ تلك القرارات وصيانة واحترام سيادة دولنا، وضمان أمننا على كل المستويات. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 4, 2021

لا يفوتني هنا أن أحيي القيادة والشعب الكويتي الشقيق

وأضاف بن جاسم: “لا يفوتني هنا أن أحيي القيادة والشعب الكويتي الشقيق، سائلاً الله عز وجل أن يرحم فقيدنا الشيخ صباح الأحمد الذي بذل قصارى جهده لآخر لحظه، إلى أن لقي وجه ربه، وهو يحاول رأب الصدع. كما أحيي كذلك أخاه الشيخ نواف الذي واصل هذا الجهد المشكور”.

ولا يفوتني هنا أن أحيي القيادة والشعب الكويتي الشقيق، سائلاً الله عز وجل أن يرحم فقيدنا الشيخ صباح الأحمد الذي بذل قصارى جهده لآخر لحظه، إلى أن لقي وجه ربه، وهو يحاول رأب الصدع. كما أحيي كذلك أخاه الشيخ نواف الذي واصل هذا الجهد المشكور. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 4, 2021

حمد بن جاسم يرفع التحية للأمير تميم

وتابع بالقول: “أريد أيضاً أن أرفع تحية خاصة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على حكمته وثباته في معالجة هذا الموقف، كما يشرفني أن أشكر الشعب القطري على التفافهم حول القائد وثباتهم، وهذا ليس بالغريب عليهم وعلى تاريخهم وحبهم الأصيل والصادق لبلدهم”.

وأريد أيضاً أن أرفع تحية خاصة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على حكمته وثباته في معالجة هذا الموقف، كما يشرفني أن أشكر الشعب القطري على التفافهم حول القائد وثباتهم، وهذا ليس بالغريب عليهم وعلى تاريخهم وحبهم الأصيل والصادق لبلدهم — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 4, 2021

كوشنر سيشارك في القمة

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء، أن وفدا أمريكيا برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب في طريقه إلى السعودية لحضور التوقيع على اتفاق المصالحة الخليجية.

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وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الاتفاق المرتقب يقضي برفع الحصار عن قطر على أن تسحب الدوحة الدعاوى المرفوعة ضد جيرانها الثلاثة ووقف جميع الأطراف حملاتها الإعلامية ضد بعضها البعض.

الكويت تعلن رفع الحصار

يأتي ذلك في أعقاب إعلان دولة الكويت انتهاء الحصار المفروض على دولة قطر، واستئناف العلاقات بينها وبين السعودية، وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بينهما.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أنه “تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد بحول الله إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية، خالية من أي عوارض تشوبها”.

اقتراح أمير الكويت

وأضاف أنه بناء على اقتراح أمير الكويت “فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم”.

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن الشيخ نواف أعرب عن ثقته في أن تكفل القمة الخليجية التي تعقد الثلاثاء في مدينة العلا بالسعودية إنهاء الخلاف وعودة الأمور إلى طبيعتها.

محمد بن سلمان

في غضون ذلك، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن قمة مجلس التعاون الخليجي ستكون “قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار”.

وأضاف أن القمة ستترجم تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في “لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا”.

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