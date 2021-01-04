أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف جدلاً واسعاً بعدما تسببت بأزمة لمواطنتها الفنانة إلهام شاهين، وذلك حين نشرت فيديو يوثق رقصهما سوياً على أغنية “اللي باعنا” للفنان اللبناني راغب علامة.

عيد ميلاد إلهام شاهين

وأرادت رانيا يوسف أن تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ60، والذي كان أمس الأحد، فنشرت “الفيديو الراقص” الذي يجمعهما عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام”.

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وعقب نشر الفيديو، تعرضت رانيا يوسف وإلهام شاهين إلى موجة انتقادات لاذعة من قبل الجمهور لعدم احترام حالة الحداد التي يعيشها الوسط الفني حزنًا على رحيل السيناريست وحيد حامد، والمخرج السوري حاتم علي.

رانيا يوسف بموقف مُحرج

وما زاد حدة الانتقادات، أن رانيا يوسف عبرت بمنشور سابق عن حزنها لرحيل وحيد حامد، كما وضعت زميلتها الفنانة إلهام شاهين بموقف مُحرج.

وتبين أن الفيديو لم يتم تصويره حديثاً، بل يعود إلى عام 2019، أثناء تواجد الفنانتين في أحد سهرات السحور في رمضان، لكن رانيا يوسف استخدمته مجدداً لتُعايد إلهام شاهين عبره.

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رانيا يوسف تحذف الفيديو

وإثر الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها رانيا يوسف، قامت بحذف الفيديو، وتبين لاحقاً أنها حذفته بأمر من إلهام شاهين.

وذكرت مصادر مقربة من إلهام شاهين أنها تواصلت مع رانيا يوسف وعاتبتها بأنه لا يصح ما فعلته، خاصة أنها تعيش حالة حزن على وحيد حامد، وطالبتها بحذف منشورها وهو ما استجابت له رانيا يوسف.

مستشفى الحسينية

هذا وقد أثارت رانيا يوسف الجدل بتعليقها على حادثة مستشفى العزل، داخل غرفة العناية المركزة بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية المصرية، والتي تركت حالة من الصدمة والحزن الكبيرين.

وعلقت الفنانة المصرية رانيا يوسف بصورة تخالف الفطرة الإنسانية، فبدلاً من تحميل اللوم والمسئولية لإدارة المستشفى ووزارة الصحة والمطالبة بتحسين الظروف العلاجية في المستشفيات المصرية، قامت بتنزيل صورة الممرضة تلك، وعلقت عليها موجهة الشكر لوزارة الصحة.

ودونت ما نصه: “شكرا أطباء مصر شكرا وزاره الصحة المصرية على المجهود المبذول، شكرا أطباء مصر..جنود تحارب الوباء بشجاعة و إخلاص”.

شكرا أطباء مصر شكرا وزاره الصحه المصريه على المجهود المبذول، شكرا أطباء مصر..جنود تحارب الوباء بشجاعة و إخلاص 🇪🇬💪 pic.twitter.com/PdAymPl87m — Raniah Yousief (@RaniahYousief) January 3, 2021

موجة غضب واسعة

وتسبب تعليق رانيا يوسف المثيرة للجدل والتي كان آخر تصريحاتها حول “مؤخرتها” وجمالها، بموجة من الغضب لدى المغردين والمتفاعلين عبر تويتر.

حيث لم يرق لهم هذا “التطبيل” لوزارة الصحة المصرية، وطالبوها بالكف عن التدخل في هذه المسائل وأن تركز في اهتماماتها الأخرى وتترك المصريين في شأنهم ولا تزيد آلامهم بتعليقاتها السخيفة.

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