مواقع أمريكية تكشف: الاتفاق بين السعودية و قطر حول انهاء الحصار كاد ينهار لهذا السبب

كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الاتفاق بين السعودية و قطر كاد ان ينهار الأحد قبل سلسلة من الاتصالات التي أجراها جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب والمسؤولون الأميركيين لانقاذه.

في حين قال موقع “أكسيوس” الأميركي إن الاتفاق السعودي القطري كاد يفشل الأحد بعد سوء فهم بين الدوحة والرياض.

ووفقاً لــِ”أكسيوس” الأميركي فإن كوشنر اجل سفره الى المنطقة الأحد في اللحظات الاخيرة وقام باتصالات مكثفة خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة حتى توصل الى حل.

وأكدت وكالة رويترز أن وفدا أمريكيا برئاسة كوشنر في طريقه إلى السعودية لحضور التوقيع على اتفاق المصالحة الخليجية.

وأضاف “أكسيوس” أن مسؤولين اميركيين بقوا في السعودية خلال المفاوضات مع قطر بعد زيارة كوشنر الاخيرة .

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الاتفاق المرتقب يقضي برفع الحصار عن قطر على أن تسحب الدوحة الدعاوى المرفوعة ضد جيرانها الثلاثة ووقف جميع الأطراف حملاتها الإعلامية ضد بعضها البعض .

يأتي ذلك في أعقاب إعلان دولة الكويت انتهاء الحصار المفروض على دولة قطر، واستئناف العلاقات بينها وبين السعودية، وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بينهما.

📸#شاهد| وزير الخارجية الكويتي: فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية #السعودية ودولة #قطر اعتباراً من مساء اليوم الإثنين.#القمه_الخليجيه_ال41 pic.twitter.com/7e3mQt44RY — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) January 4, 2021

جاء ذلك في بيان متلفز تلاه وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مساء الاثنين.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أنه “تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد بحول الله إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية، خالية من أي عوارض تشوبها”.

فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية

وأضاف أنه بناء على اقتراح أمير الكويت “فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم”.

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن الشيخ نواف أعرب عن ثقته في أن تكفل القمة الخليجية التي تعقد الثلاثاء في مدينة العلا بالسعودية إنهاء الخلاف وعودة الأمور إلى طبيعتها.

محمد بن سلمان: القمة ستترجم التطلعات في لم الشمل

في غضون ذلك، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية مساء اليوم إن قمة مجلس التعاون الخليجي ستكون “قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار”.

وأضاف أن القمة ستترجم تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في “لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا”.

أمير قطر يرأس وفد بلاده الى السعودية

من جهته، قال الديوان الأميري في قطر إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده في قمة مجلس التعاون غداً في السعودية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..