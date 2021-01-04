مستجدات خطيرة بقضية لجين الهذلول بعد أيام من صدور الحكم وهذا ما كشفته أسرتها

قال وليد الهذلول، شقيق الناشطة السياسية المعتقلة بسجون ابن سلمان لجين الهذلول، إنه قبل قليل ورد اتصال للعائلة من سجن الحائر يُفيدنا بأن هناك زيارة للوكيل الشرعي للجين في السجن.

وكان ذلك خلال تغريدة للهذلول عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، وذلك بعد أن قام بمشاركة تغريدة لشقيقته الأخرى علياء تقول فيها: “لا أعرف لماذا القضاء بالسعودية يعرقل الإجراءات النظامية.”

قبل قليل وردنا اتصال من سجن الحائر يُفيدنا بأن هناك زيارة لوكيلها الشرعي للجين في السجن. https://t.co/fLqZUl0QRH — Walid Alhathloul | وليد الهذلول (@WalidAlhathloul) January 3, 2021

الاستئناف

وتابعت:”لقد مر حوالي نصف الفترة المخصصة للاستئناف ضد قرار القاضي الذي لم يقر بوجود تعذيب للجين ولم يسمح لوكيلها الشرعي بفرصة مقابلتها رغم محاولاته العديدة.وكذلك نفس العراقيل تواجهها لجين للقيام بالاستئناف ضد قرار قاضي محكمة الإرهاب”.

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الحكم على لجين الهذلول

والاثنين الماضي 28 ديسمبر، صدر الحكم النهائي بحق الناشطة السعودية المعتقلة الهذلول، حيث حكمت محكمة سعودية بسجنها 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ نصف مدة الحكم.

جاء ذلك وفق ما ذكره حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي بتويتر حينها، ليصبح الحكم الصادر ضد الهذلول السجن لمدة عامين و10 أشهر، قضت منها قيد الاحتجاز نحو عامين و7 أشهر.

عامان و7 أشهر

وذكر حساب “معتقلي الرأي” أن لجين قضت من مدة الحكم قيد الاحتجاز نحو عامين و7 أشهر، ليتبقى لها 3 أشهر في السجن.

🔴 عاجل

السلطات تصدر حُكماً ضد #لجين_الهذلول بالسجن مدة 5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامين و 10 أشهر من الحُكم. pic.twitter.com/ONnNGaFuC0 — معتقلي الرأي (@m3takl) December 28, 2020

كما أكد “معتقلي الرأي” في تغريدة أخرى أن السلطات السعودية أصرت على وصم لجين بالعمالة والخيانة، رغم أن القضاء “تحايل” على حُكم السجن كي تخرج لجين خلال فترة قصيرة جداً.

🔴 هام

أصرت السلطات على وصم #لجين_الهذلول بالعمالة والخيانة رغم أن القضاء "تحايل" على حُكم السجن كي تخرج لجين خلال فترة قصيرة جداً.

نؤكد على أن اعتقال لجين جاء على خلفية نشاطها الحقوقي، وأن لا علاقة لها بأية تهمة زائفة تم توجيهها ضدها. — معتقلي الرأي (@m3takl) December 28, 2020

اعتقال لجين الهذلول

وتابع:”نؤكد على أن اعتقال لجين جاء على خلفية نشاطها الحقوقي، وأن لا علاقة لها بأية تهمة زائفة تم توجيهها ضدها.”

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