السعودية لجين الهذلول
السعودية لجين الهذلول
الهدهد

مستجدات خطيرة بقضية لجين الهذلول بعد أيام من صدور الحكم وهذا ما كشفته أسرتها 

كتب وطن
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قال وليد الهذلول، شقيق الناشطة السياسية المعتقلة بسجون ابن سلمان لجين الهذلول، إنه قبل قليل ورد اتصال للعائلة من سجن الحائر يُفيدنا بأن هناك زيارة للوكيل الشرعي للجين في السجن.

وكان ذلك خلال تغريدة للهذلول عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، وذلك بعد أن قام بمشاركة تغريدة لشقيقته الأخرى علياء تقول فيها: “لا أعرف لماذا القضاء بالسعودية يعرقل الإجراءات النظامية.”

الاستئناف

وتابعت:”لقد مر حوالي نصف الفترة المخصصة للاستئناف ضد قرار القاضي الذي لم يقر بوجود تعذيب للجين ولم يسمح لوكيلها الشرعي بفرصة مقابلتها رغم محاولاته العديدة.وكذلك نفس العراقيل تواجهها لجين للقيام بالاستئناف ضد قرار قاضي محكمة الإرهاب”.

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الحكم على لجين الهذلول

والاثنين الماضي 28 ديسمبر، صدر الحكم النهائي بحق الناشطة السعودية المعتقلة الهذلول، حيث حكمت محكمة سعودية بسجنها 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ نصف مدة الحكم.

جاء ذلك وفق ما ذكره حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي بتويتر حينها، ليصبح الحكم الصادر ضد الهذلول السجن لمدة عامين و10 أشهر، قضت منها قيد الاحتجاز نحو عامين و7 أشهر.

عامان و7 أشهر

وذكر حساب “معتقلي الرأي” أن لجين قضت من مدة الحكم قيد الاحتجاز نحو عامين و7 أشهر، ليتبقى لها 3 أشهر في السجن.

كما أكد “معتقلي الرأي” في تغريدة أخرى أن السلطات السعودية أصرت على وصم لجين بالعمالة والخيانة، رغم أن القضاء “تحايل” على حُكم السجن كي تخرج لجين خلال فترة قصيرة جداً.

اعتقال لجين الهذلول

وتابع:”نؤكد على أن اعتقال لجين جاء على خلفية نشاطها الحقوقي، وأن لا علاقة لها بأية تهمة زائفة تم توجيهها ضدها.”

 

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