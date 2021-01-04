المدونة الإسرائيلية الشهيرة إيلين تامير
المدونة الإسرائيلية الشهيرة إيلين تامير
Imageالهدهد

مدونة إسرائيلية تقضي رأس السنة في بيروت والحكومة اللبنانية “نائمة” وهذا ما كشفه ناشط شهير!

كتب وطن
0

كشف الناشط اللبناني جينو رعيدي أن المدونة الإسرائيلية الشهيرة إيلين تامير، قد زارت بيروت ليلة رأس السنة، وسط جهل الأمن العام والحكومة اللبنانية.

الأمن اللبناني نائم

ولم يُكشف عن زيارة المدونة الإسرائيلية التي تحمل جوازاً أمريكياً، إلا بعد وصولها إلى دبي السبت الماضي، حين نشرت عبر خاصية “الستوري” عبر “انستجرام” مجموعة صور من مطار دبي حاملة جواز سفرها الأميركي بيدها.

وعلقت إيلين تامير على صورها بأنها كانت في زيارة سرية إلى دولة لم تكشفها بشكل صريح، وقالت لمتابعيها الذين استغربوا غيابها الأيام الماضية عن السوشيال ميديا، بأنها كانت في دولة تتطلب منها الحذر قبل النشر لأسباب أمنية وسياسية.

جينو رعيدي كشف التفاصيل

وتكهن بعض المتابعين بأن المدونة الإسرائيلية كانت في تركيا، لكنها نفت ذلك، قبل أن يقارن جينو رعيدي الصور التي نشرتها بصور من بيروت.

اقرأ أيضاً: توقعات ميشال حايك في لبنان 2021: عون “سيشطف الدرج” وهكذا ستنطلق المواجهة بين حزب الله واسرائيل

كما قام جينو رعيدي بتقصي رحلة الطائرة التي وصلت بها إلى دبي، وأكد أن الصور أظهرت وجود المدونة الإسرائيلية مع أصدقاء مقربين لها في بيروت خلال رأس السنة، وبقيت يومين هناك دون معرفة الأمن العام اللبناني والحكومة اللبنانية بأمرها، حسب تعبيره.

استخدمت جواز سفر أمريكي

وأشار رعيدي إلى أن المدونة الإسرائيلية التي تعرف بضخ المواد الدعائية الإسرائيلية في مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمت جواز سفرها الأمريكي للدخول، وسافرت عبر مطار دبي الدولي ، نظرًا لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل مؤخرًا.

وعبر رعيدي عن استغرابه بأن الأمن اللبناني لم يلحظ وجود ناشطة إسرائيلية لمدة يومين في بيروت، وقال في نهاية تدوينته: ” من المحزن أن نراهم لم يلاحظوا وجود إسرائيلي حقيقي في البلاد، رغم أنهم لا يسمحون حتى للفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل بالدخول إليها”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
الهدهد

الوضع في الإمارات على “كفّ عفريت” .. هذه قصة الخلية الإيرانية التي خططت…

الهدهد

اللهب امتد بطول 10 أمتار.. “شاهد” لبنان يبدأ 2021 بانفجار جديد مروع وسقوط…

تقارير

دبي تعيش رعباً وحكام الإمارات يتواصلون سراً مع إيران في الأيام الماضية لهذا السبب

حياتنا

هكذا علق محمد رمضان على مكافأة المخابرات المصرية له بعد فضيحة دبي.. والاحتفال في…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.