كشف الناشط اللبناني جينو رعيدي أن المدونة الإسرائيلية الشهيرة إيلين تامير، قد زارت بيروت ليلة رأس السنة، وسط جهل الأمن العام والحكومة اللبنانية.

ولم يُكشف عن زيارة المدونة الإسرائيلية التي تحمل جوازاً أمريكياً، إلا بعد وصولها إلى دبي السبت الماضي، حين نشرت عبر خاصية “الستوري” عبر “انستجرام” مجموعة صور من مطار دبي حاملة جواز سفرها الأميركي بيدها.

Its confirmed that @Dearlyne on insta the #israel|i citizen and Gf of the Famous Israeli @Nazdaily 🇮🇱 visited #Lebanon 🇱🇧on 31st of december and stayed 2 days here

Some of the visited area are #Beirut , gemmayzeh and Mar Mkhayel pic.twitter.com/dxK7dn9FhR

— ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 (@MarioLeb79) January 3, 2021