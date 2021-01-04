مدونة إسرائيلية تقضي رأس السنة في بيروت والحكومة اللبنانية “نائمة” وهذا ما كشفه ناشط شهير!

كشف الناشط اللبناني جينو رعيدي أن المدونة الإسرائيلية الشهيرة إيلين تامير، قد زارت بيروت ليلة رأس السنة، وسط جهل الأمن العام والحكومة اللبنانية.

الأمن اللبناني نائم

ولم يُكشف عن زيارة المدونة الإسرائيلية التي تحمل جوازاً أمريكياً، إلا بعد وصولها إلى دبي السبت الماضي، حين نشرت عبر خاصية “الستوري” عبر “انستجرام” مجموعة صور من مطار دبي حاملة جواز سفرها الأميركي بيدها.

Its confirmed that @Dearlyne on insta the #israel|i citizen and Gf of the Famous Israeli @Nazdaily 🇮🇱 visited #Lebanon 🇱🇧on 31st of december and stayed 2 days here

Some of the visited area are #Beirut , gemmayzeh and Mar Mkhayel pic.twitter.com/dxK7dn9FhR — ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 (@MarioLeb79) January 3, 2021

وعلقت إيلين تامير على صورها بأنها كانت في زيارة سرية إلى دولة لم تكشفها بشكل صريح، وقالت لمتابعيها الذين استغربوا غيابها الأيام الماضية عن السوشيال ميديا، بأنها كانت في دولة تتطلب منها الحذر قبل النشر لأسباب أمنية وسياسية.

جينو رعيدي كشف التفاصيل

وتكهن بعض المتابعين بأن المدونة الإسرائيلية كانت في تركيا، لكنها نفت ذلك، قبل أن يقارن جينو رعيدي الصور التي نشرتها بصور من بيروت.

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كما قام جينو رعيدي بتقصي رحلة الطائرة التي وصلت بها إلى دبي، وأكد أن الصور أظهرت وجود المدونة الإسرائيلية مع أصدقاء مقربين لها في بيروت خلال رأس السنة، وبقيت يومين هناك دون معرفة الأمن العام اللبناني والحكومة اللبنانية بأمرها، حسب تعبيره.

استخدمت جواز سفر أمريكي

وأشار رعيدي إلى أن المدونة الإسرائيلية التي تعرف بضخ المواد الدعائية الإسرائيلية في مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمت جواز سفرها الأمريكي للدخول، وسافرت عبر مطار دبي الدولي ، نظرًا لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل مؤخرًا.

وعبر رعيدي عن استغرابه بأن الأمن اللبناني لم يلحظ وجود ناشطة إسرائيلية لمدة يومين في بيروت، وقال في نهاية تدوينته: ” من المحزن أن نراهم لم يلاحظوا وجود إسرائيلي حقيقي في البلاد، رغم أنهم لا يسمحون حتى للفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل بالدخول إليها”.

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