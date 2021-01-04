اللاعب الإسباني لوكاس فاسكيز
اللاعب الإسباني لوكاس فاسكيز
Imageرياضة

لوكاس فاسكيز يرفض عرضاً جديداً من إدارة فريقه ريال مدريد لتجديد عقده

كتب وطن
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رفض لاعب الجناح مع فريق ريال مدريد الإسباني “الملكي” لوكاس فاسكيز 27 عاماً، خلال مفاوضته المستمرة مع إدارة فريق ريال مدريد الإسباني، من أجل تجديد عقده لعدم إقناعه به.

المحادثات مستمرة

وأكدت صحيفة ( ABC) الإسبانية بأن المفاوضات بين ريال مدريد الإسباني واللاعب فاسكيز مستمرة، وأن المحادثات الحالية هي الثانية، من أجل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في ال30 من شهر يونيو /حزيران  من العام الجاري.

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وأقنع اللاعب الإسباني “لوكاس فاسكيز” بأدائه ومهارته في مسابقاته مع فريق “الملكي” الإسباني، حيث سجل اللاعب هدفاً جميلاً لفريقه، أمام منافسه سلتا فيغو الإسباني ضمن منافسات الجولة ال 17 من دوري ” الليغا” الإسبانية.

ويتصدر فريق ريال مدريد الإسباني ثاني صدارة الدوري الإسباني خلفاً لجاره الديربي الذي ما زال يحافظ على الصدارة أتلتيكو مدريد برصيد 36 نقطة، في جدول الترتيب.

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