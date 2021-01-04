لوكاس فاسكيز يرفض عرضاً جديداً من إدارة فريقه ريال مدريد لتجديد عقده

رفض لاعب الجناح مع فريق ريال مدريد الإسباني “الملكي” لوكاس فاسكيز 27 عاماً، خلال مفاوضته المستمرة مع إدارة فريق ريال مدريد الإسباني، من أجل تجديد عقده لعدم إقناعه به.

المحادثات مستمرة

وأكدت صحيفة ( ABC) الإسبانية بأن المفاوضات بين ريال مدريد الإسباني واللاعب فاسكيز مستمرة، وأن المحادثات الحالية هي الثانية، من أجل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في ال30 من شهر يونيو /حزيران من العام الجاري.

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وأقنع اللاعب الإسباني “لوكاس فاسكيز” بأدائه ومهارته في مسابقاته مع فريق “الملكي” الإسباني، حيث سجل اللاعب هدفاً جميلاً لفريقه، أمام منافسه سلتا فيغو الإسباني ضمن منافسات الجولة ال 17 من دوري ” الليغا” الإسبانية.

🔖فاسكيز لم يقبل عرض التجديد يُنهي مودريتش، راموس وفاسكيز عقودهم في 30 يونيو. الكرواتي توصل إلى إتفاق لتجديد العقد لموسم إضافي فيما لا يزال اللاعبان الآخران ينتظران التوصل إلى إتفاق إما مع ريال مدريد أو مع أي فريق آخر لانهما ضمن الأشهر الست الأخيرة من العقد. [ماركا] pic.twitter.com/Qnsd0D1cvf — Blancos Global (@Blancos_Global) January 4, 2021

ويتصدر فريق ريال مدريد الإسباني ثاني صدارة الدوري الإسباني خلفاً لجاره الديربي الذي ما زال يحافظ على الصدارة أتلتيكو مدريد برصيد 36 نقطة، في جدول الترتيب.

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