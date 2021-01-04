قطر تنتصر والشروط الـ13 تتبخّر .. هذه تفاصيل اتفاق انهاء الحصار قبيل القمة الخليجية في السعودية

ذكرت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء، أن وفدا أمريكيا برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس المنتيهة ولايته دونالد ترمب في طريقه إلى السعودية لحضور التوقيع على اتفاق المصالحة الخليجية.

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وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الاتفاق المرتقب يقضي برفع الحصار عن قطر على أن تسحب الدوحة الدعاوى المرفوعة ضد جيرانها الثلاثة ووقف جميع الأطراف حملاتها الإعلامية ضد بعضها البعض .

يأتي ذلك في أعقاب إعلان دولة الكويت انتهاء الحصار المفروض على دولة قطر، واستئناف العلاقات بينها وبين السعودية، وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بينهما.

📸#شاهد| وزير الخارجية الكويتي: فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية #السعودية ودولة #قطر اعتباراً من مساء اليوم الإثنين.#القمه_الخليجيه_ال41 pic.twitter.com/7e3mQt44RY — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) January 4, 2021

جاء ذلك في بيان متلفز تلاه وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مساء الاثنين.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أنه “تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد بحول الله إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية، خالية من أي عوارض تشوبها”.

فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية

وأضاف أنه بناء على اقتراح أمير الكويت “فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم”.

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن الشيخ نواف أعرب عن ثقته في أن تكفل القمة الخليجية التي تعقد الثلاثاء في مدينة العلا بالسعودية إنهاء الخلاف وعودة الأمور إلى طبيعتها.

محمد بن سلمان: القمة ستترجم التطلعات في لم الشمل

في غضون ذلك، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية مساء اليوم إن قمة مجلس التعاون الخليجي ستكون “قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار”.

وأضاف أن القمة ستترجم تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في “لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا”.

أمير قطر يرأس وفد بلاده الى السعودية

من جهته، قال الديوان الأميري في قطر إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده في قمة مجلس التعاون غداً في السعودية.

وفي وقتٍ سابق الإثنين، أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عدم حضور السلطان هيثم بن طارق القمة الخليجية الـ41 التي ستُعقد الثلاثاء في السعودية .

وقالت الوكالة عبر حسابها الرسميّ في “تويتر” إنّ نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء السيد فهد بن محمود آل سعيد سيغادر نيابة عن السلطان هيثم بن طارق متوجها إلى السعودية لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الخليجية الـ41.

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم – أبقاه الله – يغادر البلاد غدا صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر #القمة_الخليجية_الـ41 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 4, 2021

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