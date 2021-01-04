“علّم قطر”.. “شاهد” مصير الإسفاف الفني الذي هاجمت به السعودية قطر بعد إعلان المصالحة الخليجية!

رصد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام شركة “روتانا” السعودية بحذف أغنية “علّم قطر”، عن قناتها عبر “يوتيوب”، وذلك بعد إعلان الاتفاق السعودي القطري، في إطار المصالحة الخليجية.

علّم قطر

وأشاد المغردون بهذه الخطوة، معتبرين أنها بادرة حسن نية تتلاءم مع إعلان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء أمس الاثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعوديّة، وتأكيده أن كافة القضايا ذات الصلة بالأزمة الخليجية ستتم معالجتها.

في مبادرة حسن نية طيبة يشكرون عليها .. تم حذف اغنية علم قطر من الحساب الرسمي لقناة روتانا على اليوتيوب .. 🤓 رابط الاغنية .. https://t.co/iGIt4xtVny#المصالحه_الخليجيه pic.twitter.com/v2iBXuM9km — محمد الكواري (@BoArhama) January 4, 2021

الغاء اغنية "علم #قطر" التي اداها مجموعة من المغنيين السعوديين ضد #الدوحة في بداية الازمة من يوتيوب. https://t.co/t0ShZXyGDs — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 4, 2021

قناة روتانا تحذف اغنية " علّم قطر " من اليوتيوب والتي أداها مجموعة من الفنانين . #فتح_الحدود pic.twitter.com/m491H7Xjs3 — رغد (@peacefu30222683) January 4, 2021

من حسن نوايا السعوديه تجاه #المصالحة_الخليجية حتى شركة روتانا حذفت اغنية علم قطر بينما كلاب الجار مازالت تنبح ! — ﮼فاطمه﮼🇸🇦 (@fatoma__ksa) January 4, 2021

وكانت أغنية “علّم قطر” التي تم إنتاجها في سبتمبر عام 2017، انعكاساً للأزمة الخليجية حينها، وهي من كلمات المستشار السعودي تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس ومكساج جاسم محمد وغناء كل من الفنانين السعوديين محمد عبده، عبدالمجيد عبدالله، رشد الماجد، رابح صقر، أصيل أبو بكر ووليد الشامي، والعراقي ماجد المهندس.

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قولوا لقطر لا زالت موجودة

وفي هذا السياق ما زالت أغنية “قولوا لقطر” للشاعر الإماراتي علي الخوار على القناة الرسمية لشركة “الخوار للإنتاج الفني”.

ونُشرت الأغنية بعد خمسة أشهر من حصار قطر، وشارك في غنائها كل من الإماراتيين حسين الجسمي، عيضة المنهالي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، أحمد الهرمي، فؤاد عبدالواحد وعلي بن محمد.

الكويت تزفّ البشرى للخليجيين

هذا وقد تلا وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في بيان متلفز انتهاء الحصار المفروض على دولة قطر، واستئناف العلاقات بينها وبين السعودية.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

📸#شاهد| وزير الخارجية الكويتي: فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية #السعودية ودولة #قطر اعتباراً من مساء اليوم الإثنين.#القمه_الخليجيه_ال41 pic.twitter.com/7e3mQt44RY — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) January 4, 2021

وأوضح أنه “تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد بحول الله إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية، خالية من أي عوارض تشوبها”.

فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية

وأضاف أنه بناء على اقتراح أمير الكويت “فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم”.

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن الشيخ نواف أعرب عن ثقته في أن تكفل القمة الخليجية التي تعقد الثلاثاء في مدينة العلا بالسعودية إنهاء الخلاف وعودة الأمور إلى طبيعتها.

محمد بن سلمان: القمة ستترجم التطلعات في لم الشمل

في غضون ذلك، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية مساء الاثنين إن قمة مجلس التعاون الخليجي ستكون “قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار”.

وأضاف أن القمة ستترجم تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في “لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا”.

أمير قطر يرأس وفد بلاده الى السعودية

من جهته، قال الديوان الأميري في قطر إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده في قمة مجلس التعاون في السعودية.

وفيما لم تعلن الإمارات عن مستوى تمثيلها بالقمة، تأكد غياب ملك البحرين وسلطان عمان عن المشاركة وسينيبان ممثلا عن كل منهما.

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