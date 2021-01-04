“يلا نروح”.. “شاهد” ماذا فعل طفل قطري حين علم خبر فتح الحدود مع السعودية وأثار ضجة واسعة!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق ردة فعل طفل قطري بعدما أخبرته عائلته بفتح الحدود بين بلاده والسعودية، في إطار المصالحة الخليجية.

ويظهر الطفل بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” يمسك هاتفاً محمولاً ويُكلم والده الذي يبدو أنه زف له الخبر، ليقفز الطفل فرحاً قائلاً: “فتحوا؟ هيا بنا نذهب، هيا، هيا”.

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وبينما بكى الطفل لشدة الفرحة، يُسمع صوت والده وهو يعده بتلبية طلبه بالذهاب إلى السعودية بعد فتح الحدود.

احتفالات سعودية قطرية

وتداول المغردون الفيديو على نطاق واسع، وعبروا عن تأثرهم بردة فعل الطفل وأنهم بكوا بسببه، مؤكدين أنهم كانوا يتمنوا أن يكون الحُكام بنقاءه وعفويته.

ابكاني المقطع الحمدالله … https://t.co/Lmy0XBVSHW — الامير الواصل (@nasser212575257) January 5, 2021

يا عمري جعله دايم مبسوط ❤️ الشعب القطري بالنهايه جزء من المجتمع السعودي فيه ناس يعزون علينا هناك

فرحتهم تسعدنا ❤️ https://t.co/GZZJoBPDYF — 🇸🇦 (@Mealhs_1) January 5, 2021

هذا وقد توافد مواطنون قطريون بالأعلام السعودية وأعلام بلادهم ورفعوها في الشوارع، كما نظموا مسيرات بالسيارات التي رفع عليها علم المملكة احتفالًا بالاتفاق بين المملكة وقطر.

الكويت تتصدر المشهد

هذا وقد كشفت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أن الاتفاق المرتقب يقضي برفع الحصار عن قطر على أن تسحب الدوحة الدعاوى المرفوعة ضد جيرانها الثلاثة ووقف جميع الأطراف حملاتها الإعلامية ضد بعضها البعض .

يأتي ذلك في أعقاب إعلان دولة الكويت انتهاء الحصار المفروض على دولة قطر، واستئناف العلاقات بينها وبين السعودية، وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بينهما.

📸#شاهد| وزير الخارجية الكويتي: فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية #السعودية ودولة #قطر اعتباراً من مساء اليوم الإثنين.#القمه_الخليجيه_ال41 pic.twitter.com/7e3mQt44RY — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) January 4, 2021

جاء ذلك في بيان متلفز تلاه وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مساء أمس الاثنين.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أنه “تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد بحول الله إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية، خالية من أي عوارض تشوبها”.

فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية

وأضاف أنه بناء على اقتراح أمير الكويت “فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم”.

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن الشيخ نواف أعرب عن ثقته في أن تكفل القمة الخليجية التي تعقد الثلاثاء في مدينة العلا بالسعودية إنهاء الخلاف وعودة الأمور إلى طبيعتها.

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