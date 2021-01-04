تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق ردة فعل طفل قطري بعدما أخبرته عائلته بفتح الحدود بين بلاده والسعودية، في إطار المصالحة الخليجية.
ويظهر الطفل بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” يمسك هاتفاً محمولاً ويُكلم والده الذي يبدو أنه زف له الخبر، ليقفز الطفل فرحاً قائلاً: “فتحوا؟ هيا بنا نذهب، هيا، هيا”.
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وبينما بكى الطفل لشدة الفرحة، يُسمع صوت والده وهو يعده بتلبية طلبه بالذهاب إلى السعودية بعد فتح الحدود.
شاهد.. فرحة طفل #قطري بعد #فتح_الحدود
•#المصالحة_القطرية_السعودية #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح #خليجنا_واحد #علّم_قطر #الامارات #المصالحة_الخليجية pic.twitter.com/7yQtYBspaK
— الجهراء اليوم (@aljjahra_q8) January 5, 2021
احتفالات سعودية قطرية
وتداول المغردون الفيديو على نطاق واسع، وعبروا عن تأثرهم بردة فعل الطفل وأنهم بكوا بسببه، مؤكدين أنهم كانوا يتمنوا أن يكون الحُكام بنقاءه وعفويته.
#السعودية_بيت_الخليج_والعرب#المصالحة_الخليجية
هذا الطفل نزل دموعي https://t.co/ZDB6nGgdeu
— tea💚🇸🇦💚MBS (@tea2030_) January 5, 2021
الحمدالله 😭🇶🇦🇸🇦 https://t.co/t77GIHAvyG
— RAWAN SULTAN 🇸🇦🐎 (@rawan1221a) January 5, 2021
ابكاني المقطع الحمدالله … https://t.co/Lmy0XBVSHW
— الامير الواصل (@nasser212575257) January 5, 2021
يا عمري جعله دايم مبسوط ❤️
الشعب القطري بالنهايه جزء من المجتمع السعودي فيه ناس يعزون علينا هناك
فرحتهم تسعدنا ❤️ https://t.co/GZZJoBPDYF
— 🇸🇦 (@Mealhs_1) January 5, 2021
هذا وقد توافد مواطنون قطريون بالأعلام السعودية وأعلام بلادهم ورفعوها في الشوارع، كما نظموا مسيرات بالسيارات التي رفع عليها علم المملكة احتفالًا بالاتفاق بين المملكة وقطر.
الكويت تتصدر المشهد
هذا وقد كشفت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أن الاتفاق المرتقب يقضي برفع الحصار عن قطر على أن تسحب الدوحة الدعاوى المرفوعة ضد جيرانها الثلاثة ووقف جميع الأطراف حملاتها الإعلامية ضد بعضها البعض .
يأتي ذلك في أعقاب إعلان دولة الكويت انتهاء الحصار المفروض على دولة قطر، واستئناف العلاقات بينها وبين السعودية، وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بينهما.
📸#شاهد| وزير الخارجية الكويتي: فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية #السعودية ودولة #قطر اعتباراً من مساء اليوم الإثنين.#القمه_الخليجيه_ال41 pic.twitter.com/7e3mQt44RY
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) January 4, 2021
جاء ذلك في بيان متلفز تلاه وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مساء أمس الاثنين.
وقال وزير الخارجية الكويتي إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح أنه “تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد بحول الله إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية، خالية من أي عوارض تشوبها”.
فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية
وأضاف أنه بناء على اقتراح أمير الكويت “فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم”.
وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن الشيخ نواف أعرب عن ثقته في أن تكفل القمة الخليجية التي تعقد الثلاثاء في مدينة العلا بالسعودية إنهاء الخلاف وعودة الأمور إلى طبيعتها.
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