فجّرت صحيفة هآرتس العبرية قنبلة كاشفةً عن الشخصية الإحتيالية للشيخ الإماراتي الذي اشترى نادي “بيتار القدس” الإسرائيلي.

وحسبما كشفت عنه تحقيقات شركة “مجيدو” الإسرائيليّة لإستخبارات الأعمال، بطلب من اتحاد كرة القدم الإسرائيلي فإنّ مالك نصف “بيتار القدس” هو عادل العتيبة وليس حمد بن خليفة آل نهيان.

وكشفت “هآرتس” أن العتيبة استخدم هذا الاسم كأسم احتيالي، من أجل رفع “بيتار القدس” الى الدوري الممتاز، ليقول الناس: “هل رأيتم، بيتار اشتراه أمير اماراتي، وهذا ما حصل”.

ووقع الشيخ الإماراتي عقدا يلتزم بموجبه باستثمار 300 مليون شيكل (حوالي 91.7 مليون دولار) في النادي، خلال السنوات العشر المقبلة، وفق قناة “كان” الإسرائيلية.

وقالت “هآرتس” إنّ عادل العتيبة، له دور سابق كشخصية وهمية لشراء عقارات في القدس من الفلسطينيين وبيعها لمنظمة “عطيرت كوهانيم” الإستيطانية.

وتبيّن أن الوسيط في صفقة بيع نصف “بيتار القدس” للإماراتي للمحتال عادل العتيبة هو “ناؤم كوهين”، -هكذا اطلق على نفسه-.

لكن تحقيقات شركة استخبارات الاعمال التي عملت بتفويض من اتحاد كرة القدم الإسرائيلي، تبين ان اسمه الأصلي هو “ناحشون نحشونوف” وهو متورط بقضايا احتيال كثيرة.

ويعيش “نحشونوف” في الامارات ومعه جنسية اماراتية بعد طرده من اسرائيل.

مشجعو “بيتار القدس” .. يعادون العرب والمسلمين بشدّة

ويُعرف عن مشجعي نادي “بيتار القدس” الإسرائيليّ عدائهم الشديد للعرب والمسلمين.

وتأسس “بيتار القدس” عام 1936 خلال الانتداب البريطاني على فلسطين، على يد ديفيد هورن، أحد أعضاء منظمة “إيتسيل” الصهيونية التي ارتكبت العديد من المجازر ضد العرب في فلسطين خلال تلك الفترة.

وأقيم ملعب النادي المسمى “تيدي” في القدس، على أنقاض قرية “المالحة” الفلسطينية التي هجرت العصابات الصيهونية أهلها عام 1948.

ومنذ سبعينات القرن الماضي أصبح “بيتار القدس” أحد أهم فرق كرة القدم في إسرائيل التي تلعب في الدوري الممتاز.

ويعرف عن النادي تاريخه الطويل في معاداة العرب والمسلمين، إذ يظل الوحيد في الدوري الإسرائيلي الذي لم يلعب فيه لاعب عربي مسلم قط، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ودائما ما يهين مشجعو الفريق الإسرائيلي اللاعبين العرب في الفرق المنافسة عبر توجيه شتائم وعبارات نابية للرسول الكريم.

مشجعو “بيتار القدس” يرفضون شراء الإمارات أسهماً في النادي

وفي منتصف ديسمبر الماضي، تظاهر مئات من مشجعي “بيتار القدس” قرب ملعب النادي في مدينة القدس، ضد شراء شيخ إماراتي أسهما بالنادي.

واشتبك المشجعون مع مشجعين مناصرين (للصفقة) ما أدى إلى اعتقال 4 أشخاص بتهمة إثارة الشغب.

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