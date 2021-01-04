في الوقت الذي أعلن فيه سلطان عُمان هيثم بن طارق، أنه لن يترأس وفد بلاده بقمة العلا في السعودية غدا، الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، سيترأس وفد بلاده في القمة العربية المرتقبة في السعودية.

أمير الكويت

وأضافت الوكالة أن الأمير سيغادر، الثلاثاء، والوفد الرسمي المرافق متوجها إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع عقدها في محافظة العلا.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد يتوجه غدا الى السعودية لترؤس وفد الكويت في اجتماع الدورة ال(41) لمجلس التعاون الخليجي https://t.co/MfrgZPPcT4#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 4, 2021

السلطان هيثم سيغيب

ويشار إلى أنه في وقت سابق اليوم، أعلنت مسقط غياب السلطان “هيثم بن طارق” عن القمة، حيث أناب عنه “فهد بن محمود آل سعيد” نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، فيما تتردد انباء غير مؤكدة عن غياب أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد”.

وثمة تفاؤل بأن تشهد القمة توقيعا على اتفاق ينهي أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام بين قطر، والرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، غير أن تلك الغيابات قد تؤثر على المنتج النهائي المتعلق بالمصالحة.

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قادة مجلس التعاون الخليجي

وقيل أيام، عبر أمیر الكويت، عن تفاؤله إزاء اللقاء الذي سیجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخلیجي، خلال القمة الخليجية المرتقبة بمدينة العلا السعودية، بما يهدف إلى تعزیز التضامن العربي والخلیجي لمواجھة التحدیات التي تشھدھا المنطقة.

وقبل القمة، وجه أمير الكويت، عددا من الرسائل الخطية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي؛ سلطان عمان وأمير قطر ورئيس الإمارات وعاهل البحرين.

ويتوقع أن تهيمن الأزمة الخليجية على قمة مجلس التعاون الخليجي المقررة في السعودية الثلاثاء المقبل.

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