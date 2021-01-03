ممرضة في مستشفى الحسينية بحالة عجز عن علاج المرضى بعد انقطاع الأكسجين
ممرضة في مستشفى الحسينية بحالة عجز عن علاج المرضى بعد انقطاع الأكسجين
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كارثة .. وفاة مرضى كورونا بقسم العناية المركزة بمستشفى الحسينية بعد انقطاع الأكسجين!

كتب وطن
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تناقل ناشطون مشاهد مفزعة توثّق لحظات مرعبة داخل مستشفى الحسينية للعزل بالشرقية في مصر، بعد انقطاع الأكسجين عن مصابي فير كورونا في اقسام العناية المركزة.

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كل اللي في العناية ماتوا! 

وتحدّث موثقو المشاهد من داخل المستشفى عن وفاة معظم المرضى المتواجدين في العناية المركزة.

وتظهر المشاهد حالة من الفزع والذعر بين الأطباء والممرضين وذوي المرضى وسط محاولات حثيثة لإنقاذ بعض المرضى بعد انقطاع الأكسجين عنهم.

محافظ الشرقية يأمر بالتحقيق

وأمر محافظ الشرقية بفتح التحقيق في وفاة 4 مصابين بكورونا داخل العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي، بعد انقطاع الأكسجين عنهم.

وصعد وسم (#العناية_المركزة) تويتر بعد فيديوهات انقطاع الأكسجين عن مصابي كورونا في مستشفى الحسينية للعزل بالشرقية، وعبّر مغرّدون عن غضبهم مما حدث للمرضى.

صورة الممرضة “العاجزة” تهزّ تويتر

وتداول نشطاء صورة مؤثرة لممرضة تجلس في زاوية بغرفة العناية المركزة في مستشفى الحسينية، بعد انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا ، وعجزها عن مساعدتهم بينما تشاهدهم يفارقون الحياة.

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