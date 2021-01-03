تناقل ناشطون مشاهد مفزعة توثّق لحظات مرعبة داخل مستشفى الحسينية للعزل بالشرقية في مصر، بعد انقطاع الأكسجين عن مصابي فير كورونا في اقسام العناية المركزة.

كل اللي في العناية ماتوا!

وتحدّث موثقو المشاهد من داخل المستشفى عن وفاة معظم المرضى المتواجدين في العناية المركزة.

"كله مات".. شاهد عيان من داخل مستشفى #الحسينية للعزل بالشرقية يوثق لحظات الفزع بعد انقطاع الأكسجين عن مصابي #كورونا في #العناية_المركزة pic.twitter.com/iJSzy5RvkK — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 3, 2021

وتظهر المشاهد حالة من الفزع والذعر بين الأطباء والممرضين وذوي المرضى وسط محاولات حثيثة لإنقاذ بعض المرضى بعد انقطاع الأكسجين عنهم.

كارثة حصلت من شوية في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية ، يعني ايه الاكسجين يتقطع و كل مرضى كورونا اللي في الرعاية يتوفوا بالكامل !!

الفيديو و رعب و قلة حيلة الممرضين مرعبة و محزنة ..

خلوا بالكم بقى من نفسكم عشان بجد من كتر استهتارنا بستر ربنا معانا لغاية دلوقتي هنفوق على كوارث pic.twitter.com/gXZ0Lx1sAt — Mohamed Amr ♏ (@MohamedAmr590) January 3, 2021

محافظ الشرقية يأمر بالتحقيق

وأمر محافظ الشرقية بفتح التحقيق في وفاة 4 مصابين بكورونا داخل العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي، بعد انقطاع الأكسجين عنهم.

وصعد وسم (#العناية_المركزة) تويتر بعد فيديوهات انقطاع الأكسجين عن مصابي كورونا في مستشفى الحسينية للعزل بالشرقية، وعبّر مغرّدون عن غضبهم مما حدث للمرضى.

كله مات كل من في العناية اتوفي شاهد عيان يوثق مأساة وفاة جميع مرضى كورونا بمستشفى عزل مركزي الحسينية في محافظة الشرقية بعد انقطاع الأكسجين عن #العناية_المركزة الفيديو ده كفيل برحيل أنظمة والله

الفيديو ده كفيل بانفجار حقيقي والله pic.twitter.com/keBh6HKCHg — Osama Gaweesh (@osgaweesh) January 3, 2021

رحم الله ضحايا الإهمال وضحايا انعدام الضمير

وربنا يصبر اهاليهم

حسبي الله ونعم الوكيل#العنايه_المركزه pic.twitter.com/zqhMlv1xEI — D i 4⃣ a |⚡ (@MosStafaWaheeb) January 3, 2021

صورة الممرضة “العاجزة” تهزّ تويتر

وتداول نشطاء صورة مؤثرة لممرضة تجلس في زاوية بغرفة العناية المركزة في مستشفى الحسينية، بعد انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا ، وعجزها عن مساعدتهم بينما تشاهدهم يفارقون الحياة.

الصورة دي في #مستشفى_الحسينية بتاعة العزل في الشرقية .. بعد موت جميع مرضى العناية المركزة بسبب نفاذ الأكسجين هناك صورة الممرضة من الفيديو تحكي كل شي في اللحظة اللي #السيسي بيصرف على تأمين طيارته مليار و ٦٠٠ مليون المصريين بيموتوا عشان مفيش تجهيزات كافية في المستشفيات pic.twitter.com/kBOz82ScuC — Mohamed Abbas (@mohammad_abas) January 3, 2021

الصوره دى ممكن تكون من اسوأ الصور اللى ممكن الواحد يشوفها ف حياته.. احساس العجز وقلة الحيلة وانت شايف ارواح ناس بتضيع من تحت ايدك وانت لا حول ليك ولا قوة ومش عارف تعمل حاجه هو أسوأ احساس ممكن اى حد يحس بيه.. ربنا يزيح عنا البلاء ويزيح عنا الوباء ياااارب 🤲💔💔😔#العناية_المركزة pic.twitter.com/YsI7MZFbD5 — Mohamed Framawy⁦⁦💫⁦ (@MohamedFramawy9) January 3, 2021

ثمّ يأتي مجموعة من المخابيل والمرضي النفسيين ليتهموا مثلها بأنها مقصرة !

اللهمّ لا ملجأ ولا مَنجي منك إلا إليك، فتولانا واحفظنا وعافنا ولا تفتنَّا.#العناية_المركزة pic.twitter.com/etdzQ6gjhp — Mahmoud T Hegazi ⁦⁦⁦⁦⁦⁦Ⓜ️⁩⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦ (@MahmoudTHegazi4) January 3, 2021

انهضي أيتها الطبيبة وأيتها الممرضة ..

فقد هربت عارضات الأزياء ، وهربت الممثلات ،

وبقيتي في الميدان وحيدة .

انهضي.فأنتي المجاهدة والشاهدة والشهيدة .

انهضي.فسيشهد الجميع أنكِ البطلة

وأنكِ الوطن والأمن والسكينة .

أنتِ من تستحقين الوسام .

انهضي. فالمعركة اشتدت #العناية_المركزة pic.twitter.com/fQArO6GRGb — حسن يسري (@Hassanyuosry) January 3, 2021

تخيل تتعلم 7 سنين و تتعب عشان يجي عليك اليوم الي تقعد قاعدة زي دي من الصدمة و العجز و انت شايف كل مرضي العناية المركزة بيموتوا واحد ورا التاني لحد ما كلهم يتصفوا قدامك عشان الأكسجين اتقطع !! خالص التعازي لاهالي مستشفي الحسنية و ربنا يلهمهم الصبر و السلوان و ربنا يرحم الضحايا . pic.twitter.com/yeXCRHpFlr — ⁦〽️⁩ (@mahmoudhmam10) January 3, 2021

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