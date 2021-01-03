في الأردن.. مواطن فاض به الكيل يشعل النار في نفسه وسط عمان و”الموت أرحم”

أقدم مواطن عربي الجنسية خلال نهار اليوم، الأحد، على إضرام النار في جسده، وذلك في محيط الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء، في العاصمة الأردنية عمان.

حالته متوسطة

وبحسب ما قال مصدر أمني مطلع لوكالات إخبارية، فإن الشخص قام بإشعال النار في نفسه وجرى نقله إلى المستشفى وهو في حالة متوسطة.

اقرأ أيضاً: ميشال حايك يصدم العرب بتوقعاته للعام 2021 .. هذه أبرز الأحداث في دول الخليج ومصر والأردن

كما رفض المصدر الأمني الإفصاح عن هوية المواطن وسبب إقدامه على هذا الفعل.

حرق نفسه أمام رئاسة الوزراء

وعلق أحد المغردين عبر مواقع التواصل على الحادثة قائلاً: “مواطن يحرق نفسه أمام رئاسة الوزراء قبل قليل، معلّمون في الشارع يطالبون بألف باء حريّة، يعتصم أصحاب البسطات في وسط البلد بسبب تردّي الأوضاع، مدرّب وطنيّ لا يَجِد ثمن العلاج فيعالجه النظام في هداسا، لقاحٌ لن يصل البلاد قريبًا. مزرعة و راعيها عايب”.

مواطن يحرق نفسه أمام رئاسة الوزراء قبل قليل، معلّمون في الشارع يطالبون بألف باء حريّة، يعتصم أصحاب البسطات في وسط البلد بسبب تردّي الأوضاع، مدرّب وطنيّ لا يَجِد ثمن العلاج فيعالجه النظام في هداسا، لقاحٌ لن يصل البلاد قريبًا. مزرعة و راعيها عايب. — خَــــاطِر (@Khater199) January 3, 2021

وتشهد المملكة الأردنية منذ بداية أزمة كورونا أزمات اجتماعية واقتصادية داخلية عديدة، تخللها احتجاجات لفئات مختلفة منها المحامين والمعلمين، وكذلك عديد من أصحاب المهن التي لكل منها أسبابه ومطالبه من الحكومة الأردنية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..