“شاهد” ياسمين صبري تُصر على أن تكون نسخة من جورجينا وهذا ما فعلته مع أبوهشيمة بفستان ساخن

افتتحت الفنانة المصرية المثيرة للجدل ياسمين صبري، عامها الجديد 2021، بصورة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كآخر ظهور لها هي وزوجها أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المصري والذي اشتهر بين المصريين منذ زواجهما هيفاء وهبي ثم طلاقه منها.

أسطول من السيارات الفارهة

وشاركت الممثلة صورتها مع زوجها، اليوم الأحد، والتي يظهران فيها وهما يسيران أمام أسطول سياراتهما الفارهة، ومنها طراز “الرولز رويس”.

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أما رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فقام بمشاركة متابعيه على موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي بنشره صورة له وهو يضع مقوم للرقبة، فيما يشير إلى تعرضه لإصابة ما، وعلق عليها بما نصه: ” الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى.. خاللي بالكم من صحتكم.. دي كنزكم الحقيقي.. كل سنة وأنتم طيبين”.

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ياسمين صبري وجورجينا

وتستمر الفنانة المصرية ياسمين صبري بمحاولة خلق حالة من التشابه بينها وبين جورجينا روديجيز، خليلة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، بإطلالاتها المستمرة بوتيرة مشابهة لها، وبارتداءها لفساتين ومقتنيات مثلها، والتي كانت آخرها إطلالتها برفقة رونالدو في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

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ويشار إلى أن ياسمين صبري احتفلت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 بعيد زواجها الأول على رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وذلك قبل 4 أشهر من موعده الأصلي.

عيد زواج ياسمين صبري

وأقام الزوجان حفل زفاف آنذاك في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد.

وقال العروسان فى بيان مشترك: “تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية”.

وتابعا: “وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون”.

أحمد أبو هشيمة

ويشار إلى أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام قرابة الخمس سنوات.

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