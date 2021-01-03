“شاهد” أتلتيكو مدريد يتربع على عرش صدارة الدوري الإسباني بفوزه على ألافيس بهدفين

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الفوز الثمين والمهم له، ليتربع على عرش صدارة الدوري “الليغا”، بفوز على منافسه ألافيس بهدفين مقابل هدف في الجولة ال 17 من منافسات دوري الدرجة الممتازة الإسباني، على ملعب ” مينديزوروزا”

جاء الهدف الأول متأخراً بعد معاناة فريق أتلتيكو مدريد ” بلانكوس” والمحاولات بالوصول إلى شباك مرمى حراس الخصم “ألافيس”، ليأتي الهدف في الدقيقة ال 41 قبل نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة عن طريق لاعب الوسط الدفاعي الإسباني “ماركوس يورينتي” 25 عاماً، لينتهي أحداث الشوط الأول بتقدم نظيف دون رد.

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وشهدت مجريات الشوط الثاني من المباراة طرد لاعب فريق “ألافيس” الإسباني ” فيكتور لاغوارديا” 31عاماً في الدقيقة ال 63 من زمن المباراة بين كلا الفريقين، ليقلص الفريق بعشر لاعبين الفارق ويتعادل في الدقيقة ال 84 بواسطة اللاعب البرازيلي “فيليب مونتيرو” 31عاماً في شباك مرمى أتلتيكو مدريد.

سواريز والدقيقة ال 90

واستطاع اللاعب الأورغواي لويس سواريز من تحقيق الانتصار وخطف ثلاثة نقاط ثمينة ليتصدر ترتيب “الليغا” الإسبانية 33 عاماً، في شباك ألافيس في الدقيقة ال 90 قبل نهاية أحداث المباراة بين كلا الفريقين.

ملخص لأول انتصار لـ""أتلتيكو مدريد"" في 2021: 👇📺 ✅بداية ناجحة في 2021.

✅صدارة #LaLigaSantander بـ 38 نقطة.

✅"لويس سواريز" هداف و مُمرر حاسم.#AlavésAtleti 1-2 pic.twitter.com/N4Ewj1CmQO — LaLiga (@LaLigaArab) January 3, 2021

وبهذه النتيجة ما زال فريق أتلتيكو مدريد الإسباني يتربع على صدارة الدوري برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين مع فريق الديربي ريال مدريد الإسباني” الملكي” برصيد 36 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد فريق ألافيس برصيد 18 نقطة في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

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