قال حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، في محاولة منه للتغطية على سجل الإمارات الحقوقي الكارثي وجرائم نظامها إن بلاده هي الأولى عربياً في سيادة القانون، وقوة نظامها القضائي.

رسالة حاكم دبي محمد بن راشد للشعب الإماراتي

جاء ذلك في رسالة “ابن راشد” للشعب الإماراتي بمناسبة مرور 15 عاما على توليه رئاسة الحكومة حيث قال: “لا خوف على دولة يسود فيها العدل ويُحترم فيها القانون وتُصان فيها حقوق البشر”.

٢٠٢٠ علمنا الكثير .. تعلمنا أن القوة في الوحدة .. أن السعادة مع الأسرة .. أن التفوق في العطاء .. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد .. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة .. أن الإمارات فوق كل شي وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شيء ومن كل أحد .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 31, 2020

ابن راشد: اقتصادنا الثاني عربياً

وأضاف في تغريدته التي رصدتها (وطن): “اقتصادنا الثاني عربيا بالحجم، ونحن الأول إقليميا في استقطاب الاستثمارات وممارسة الأعمال، وفي المركز الأول في أكثر من 437 مؤشرا دوليا.. وتصنيفنا السيادي المالي الأعلى بالمنطقة”.

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وتابع محمد بن راشد في رسالته: “الجواز الإماراتي الأقوى عالميا، ودولتنا الأعلى بنسبة الشعور بالأمان، والأولى عالميا بمؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد، ونسبة المستشفيات المعتمدة، وسهولة الحصول على الكهرباء والإنترنت”.

الإخوة والأخوات .. أبناء شعب الإمارات .. نكمل ١٥ عاماً في ٢٠٢١ في رئاسة حكومة دولة الإمارات .. عملنا على تحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله .. وبذلنا وسعنا لخدمة شعب الاتحاد .. هذه رسالتي .. https://t.co/P8ViMHoyyE — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 3, 2021

الله يعلم في نيتي

وزاد: “قبل حوالي 15 عاما تم تكليفي برئاسة الحكومة الاتحادية، والله يعلم أننا بذلنا ما في وسعنا، وسخّرنا موارد الحكومة كلها لخدمة شعبنا، ولم نجامل أحدا على حساب مصلحة بلادنا”.

حمد الشامسي

من جانبه، رد الإعلامي والناشط الإماراتي المعارض “حمد الشامسي” على رئيس حكومة الإمارات بأن الدولة ضاعت في عهده وذلك في الذكرى السنوية 15 لتولي المنصب.

وقال “الشامسي” في تغريدة على “تويتر”: “في الـ15 عاما (من حكم بن راشد) تم اعتقال أكثر من مئة مواطن إماراتي في سجون سرية تعرضوا فيها للتعذيب والمحاكمات الجائرة”.

– في ال ١٥ عاما تم اعتقال اكثر من مئة مواطن اماراتي في سجون سرية تعرضوا فيها للتعذيب والمحاكمات الجائرة

– في ال١٥ عام سقط سقف الحرية في الامارات وتم اصدار قوانين تجرم حرية التعبير والانتقاد

-في ال ١٥ عاما طبعنا مع الكيان الصهيوني وخسرنا عمقنا العربي والاسلامي#الإمارات_ضاعت — حمد الشامسي (@HALshamsi789) January 3, 2021

سقط سقف الحرية

وأضاف: “في الـ15 عاما سقط سقف الحرية في الإمارات وتم إصدار قوانين تجرم حرية التعبير والانتقاد”.

وأشار “الشامسي” إلى “إشهار النظام الإماراتي علاقات التطبيع مع إسرائيل وخسارة أبوظبي العمق العربي والإسلامي”.

الإمارات ذات سمعة سيئة

هذا وتعد دولة الإمارات من أشد دول العالم ذات السمعة السيئة الملطخة بإدانة تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بسبب ما ترتكبه من انتهاكات داخليا وخارجيا.

كما تتحدث التقارير الدولية عن حجم الاستنكار الدولي واسع النطاق لما تقوم به الإمارات من جرائم، وسجلها الأسود في حقوق الإنسان.

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