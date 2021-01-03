حاكم دبي محمد بن راشد
حاكم دبي محمد بن راشد
الهدهد

“الله يعلم نيتي”.. ابن راشد أصابته الأميرة هيا بالجنون ومعارض يفضحه بعد تفاخره بهذا الأمر 

كتب وطن
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قال حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، في محاولة منه للتغطية على سجل الإمارات الحقوقي الكارثي وجرائم نظامها إن بلاده هي الأولى عربياً في سيادة القانون، وقوة نظامها القضائي.

رسالة حاكم دبي محمد بن راشد للشعب الإماراتي

جاء ذلك في رسالة “ابن راشد” للشعب الإماراتي بمناسبة مرور 15 عاما على توليه رئاسة الحكومة حيث قال: “لا خوف على دولة يسود فيها العدل ويُحترم فيها القانون وتُصان فيها حقوق البشر”.

ابن راشد: اقتصادنا الثاني عربياً

وأضاف في تغريدته التي رصدتها (وطن): “اقتصادنا الثاني عربيا بالحجم، ونحن الأول إقليميا في استقطاب الاستثمارات وممارسة الأعمال، وفي المركز الأول في أكثر من 437 مؤشرا دوليا.. وتصنيفنا السيادي المالي الأعلى بالمنطقة”.

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وتابع محمد بن راشد في رسالته: “الجواز الإماراتي الأقوى عالميا، ودولتنا الأعلى بنسبة الشعور بالأمان، والأولى عالميا بمؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد، ونسبة المستشفيات المعتمدة، وسهولة الحصول على الكهرباء والإنترنت”.

الله يعلم في نيتي

وزاد: “قبل حوالي 15 عاما تم تكليفي برئاسة الحكومة الاتحادية، والله يعلم أننا بذلنا ما في وسعنا، وسخّرنا موارد الحكومة كلها لخدمة شعبنا، ولم نجامل أحدا على حساب مصلحة بلادنا”.

حمد الشامسي

من جانبه، رد الإعلامي والناشط الإماراتي المعارض “حمد الشامسي” على رئيس حكومة الإمارات بأن الدولة ضاعت في عهده وذلك في الذكرى السنوية 15 لتولي المنصب.

وقال “الشامسي” في تغريدة على “تويتر”: “في الـ15 عاما (من حكم بن راشد) تم اعتقال أكثر من مئة مواطن إماراتي في سجون سرية تعرضوا فيها للتعذيب والمحاكمات الجائرة”.

سقط سقف الحرية

وأضاف: “في الـ15 عاما سقط سقف الحرية في الإمارات وتم إصدار قوانين تجرم حرية التعبير والانتقاد”.

وأشار “الشامسي” إلى “إشهار النظام الإماراتي علاقات التطبيع مع إسرائيل وخسارة أبوظبي العمق العربي والإسلامي”.

الإمارات ذات سمعة سيئة

هذا وتعد دولة الإمارات من أشد دول العالم ذات السمعة السيئة الملطخة بإدانة تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بسبب ما ترتكبه من انتهاكات داخليا وخارجيا.

كما تتحدث التقارير الدولية عن حجم الاستنكار الدولي واسع النطاق لما تقوم به الإمارات من جرائم، وسجلها الأسود في حقوق الإنسان.

 

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