الدون البرتغالي رونالدو يحطمُ رقماً قياسياً جديداً مع يوفنتوس الإيطالي فما هو؟!

حطم أسطورة الكرة البرتغالية “كريستيانو رونالدو” 35 عاماً، الرقم القياسي الجديد في مسيرته الكروية مع فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز”، في تسجيل الهدف رقم 758 مع بداية انطلاقة العام الجديد 2021م.

الأسطورة بيلية

وبهذا الرقم التاريخي للدون رونالدو، يعادل الأسطورة رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، كثاني أكثر من سجل في المباريات الرسمية في تاريخ عالم كرة القدم المستديرة برصيد 758 هدفاً مع فريق “السيدة العجوز” الإيطالي.

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ثنائية الهدف للدون

وقد سجل المهاجم رونالدو هدفين ليلة الأحد في مباراته أمام المنافس ” أودينيزي”، ضمن منافسات الجولة ال 17 لدوري الإيطالي للدرجة الممتازة، في الدقيقة ال 31 والدقيقة ال 70 من عمر زمن المباراة بين كلا الفريقين، وقد فاز فريق يوفنتوس الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على فريق ” أودينيزي” في دوري الكالتشيو.

اهداف لقاء || يوفنتوس 4-1 أودينيزي || pic.twitter.com/oNQ5GZkQWQ — ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalz4uu) January 3, 2021

ويحتل فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر الميلان الذي لم يتذوق طعم الخسارة منذ بداية انطلاقة دوري الدرجة الممتازة.

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