تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت من ضبط المتهمين بقتل الشاب البدون عبدالله عبدالعال الخليفة، والذي يبلغ من العمر 33 عاماً، طعناً داخل ديوانية ثم دهسه بمركبة عمداً .

عسكري بوزارة الداخلية

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها نشرته عبر “تويتر” ورصدته “وطن”، ضبط أربعة من المتهمين بقتل الشاب عبدالله عبد العال الخليفة، وتبين أن المتهم الرئيس عسكري بوزارة الداخلية.

إلحاقا للبيان السابق

جاري التحقيق معهم لمعرفة ملابسات الواقعة الإعلام الأمني:

ضبط المتهم الرئيسي (عسكري في وزارة الداخلية) و3 اشخاص من الجناة في قضية الدهس pic.twitter.com/ho5bQqsIXi — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 2, 2021

وقالت الوزارة إنه تم ضبط أربعة أشخاص متهمين بقتل الشاب في منطقة القصور بمحافظة مبارك الكبير، ويجري التحقيق معهم لمعرفة ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

ونقل “الخليفة” الى مستشفى العدان قبل أن يفارق الحياة ويعلن عن وفاته أمس السبت.

وذكر مغرّدون بموقع “تويتر” أن الشاب القتيل ترك وراءه طفلان وزوجته الحامل في الشهر التاسع.

عزموه على العشاء وغدروا به!

وتناقل بعض المغردين روايات عن الجريمة، إذ قال البعض إنّ اصدقاء القتيل عزموه على العشاء وغدروا به، حيث تم طعنه 4 مرات، ثمّ دهسه بسيارة 3 مرات، بينما أشار آخرون الى أنه تمّ بتر أذن الشاب خلال الشجار.

وعبّر مغرّدون عن غضبهم من الجريمة البشعة التي تعرّض لها الشاب عبدالله الخليفه، ودعوا عبر هاشتاغ #قتل_عبدالله_عبدالعال_الخليفه لمحاسبة الجناة سريعاً، فيما طالب آخرون بتنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة .

مقتل عبدالله عبدالعال الخليفة شاب من #البدون عمره ٣٠ سنه يترك وراه ولدين صغار و مرته حامل بالشهر التاسع !!! #قتل_عبدالله_عبدالعال_الخليفة pic.twitter.com/7atNi9G7BM — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) January 2, 2021

من هم البدون ؟!

ما بين حين وآخر، يعود مصطلح “البدون” للتداول في وسائل الإعلام ويبدأ الحديث عن معاناتهم بسبب عدم حصولهم على حق المواطنة في الكويت، ثم تهدأ الأمور لفترة حتى يتكرر الحديث ثانية. فمن هم البدون؟ وهل هناك أمل في حل مشكلتهم؟.

مصطلح البدون يعود في الأصل إلى “أهل البادية” الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ “غير محددي الجنسية”، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

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