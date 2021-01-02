شاليهات الحيران
مشاجرة بشاليهات الحيران
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فتيات وأطفال فروا هاربين.. “شاهد” ماذا حصل في شاليهات الخيران بالكويت ودفع الشرطة للتحرك فوراً

كتب Author 2
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شهدت منطقة شاليهات الخيران بمحافظة الأحمدي في الكويت، مشاجرة عنيفة بين مجموعة شباب، دبت الرعب والهلع في نفوس الأطفال والعائلات التي تواجدت بالمنطقة.

تفاصيل مشاجرة شاليهات الخيران

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، لحظة هجوم مجموعة شباب على أخرى بالضرب العنيف الذي تسبب في سقوط بعضهم، في شاليهات الخيران البحرية، وسط صراخ النساء والأطفال، الذين استنجدوا بعمليات وزارة الداخلية.

تم القبض

وأعلن الإعلام الأمني لاحقاً عبر “تويتر” أن وزارة الداخلية أحالت أطراف المشاجرة إلى جهات الاختصاص بعد ضبطهم.

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وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في الوزارة أن الاجهزة الامنية تمكنت من السيطرة على أطراف المشاجرة وأحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وزارة الداخلية

وأهابت الإدارة بالجميع ضرورة ضبط النفس والتحلي بالأخلاق الحميدة التي جبل عليها أهل الكويت وعدم الخروج على القانون، مبينة أن الأجهزة الأمنية الميدانية على انتشار موسع في البلاد لبسط مظلة الأمن والأمان والسيطرة على الخارجين عن القانون واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحقهم.

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