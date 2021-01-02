شهدت منطقة شاليهات الخيران بمحافظة الأحمدي في الكويت، مشاجرة عنيفة بين مجموعة شباب، دبت الرعب والهلع في نفوس الأطفال والعائلات التي تواجدت بالمنطقة.
تفاصيل مشاجرة شاليهات الخيران
وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، لحظة هجوم مجموعة شباب على أخرى بالضرب العنيف الذي تسبب في سقوط بعضهم، في شاليهات الخيران البحرية، وسط صراخ النساء والأطفال، الذين استنجدوا بعمليات وزارة الداخلية.
#فيديو|| مشاجرة عنيفة في #شاليهات_الخيران pic.twitter.com/GBq4mwdJqg
— جريدتكم (@ImeGrop) January 1, 2021
مشاجرة شبابيه في شاليهات الخيران البحريه دون وقوع إصابات وقد تواجدت الشرطة بالموقع وحين وصلوا المخفر تصالحوا فيما بينهم ولم تسجل القضيه. pic.twitter.com/bMkM85QFZN
— حمد السريع (@bomshary871) January 1, 2021
تم القبض
وأعلن الإعلام الأمني لاحقاً عبر “تويتر” أن وزارة الداخلية أحالت أطراف المشاجرة إلى جهات الاختصاص بعد ضبطهم.
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وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في الوزارة أن الاجهزة الامنية تمكنت من السيطرة على أطراف المشاجرة وأحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
الإعلام الأمني: السيطرة على اطراف المشاجرة في مدينة صباح الأحمد البحرية pic.twitter.com/2zxo20uZVe
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 1, 2021
وزارة الداخلية
وأهابت الإدارة بالجميع ضرورة ضبط النفس والتحلي بالأخلاق الحميدة التي جبل عليها أهل الكويت وعدم الخروج على القانون، مبينة أن الأجهزة الأمنية الميدانية على انتشار موسع في البلاد لبسط مظلة الأمن والأمان والسيطرة على الخارجين عن القانون واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحقهم.
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