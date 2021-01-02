“شاهد” سعوديون يشوهون طبيباً مصرياً اعتذر لهم على عدم وجود الدواء في صيدليته!

تعرض طبيب مصري مقيم بالعاصمة السعودية الرياض، إلى اعتداء وحشي من قبل مجموعة شباب سعوديين باستخدام الأسلحة البيضاء أدت إلى إصابات خطيرة في كافة أنحاء جسده.

ووثق فيديو متداول تم استخراجه من كاميرات المراقبة، لحظة الاعتداء على الطبيب الذي يدعى أحمد أبو غنيم، بعدما طلب أحدهم منه دواءً معيناً أثناء عمله في الصيدلية.

سيارة كويتية

وحين أخبره الطبيب المصري أبو غنيم أن الدواء غير متوفر، واقترح عليه أن يبحث عنه في صيدلية أخرى، خرج الشاب وعاد مرة أخرى لاستدراج الطبيب خارج الصيدلية، وكان يقود سيارة تحمل أرقاما كويتية.

وتفاجأ الطبيب المصري بوجود مجموعة شبان سعوديون مع الشاب الذي طلب الدواء في البداية، وبدأوا بالاعتداء عليه باستخدام أسلحة بيضاء، متسبيين بإصابات خطيرة في جسده، كما يظهر بالصور المتداولة.

صور | سعوديون يعتدون بالأسلحة البيضاء على طبيب مصري داخل صيدليته في العاصمة #الرياض. pic.twitter.com/qADhSHE55n — صحيفة الاستقلال – الخليج (@alestiklal_Gulf) January 1, 2021

تحرك اتحاد المهن الطبية

وعلق عضو اتحاد المهن الطبية ونقيب الصيادلة السابق في مصر، محيي الدين عبيد، على الحادثة قائلاً إنه تم التواصل مع أطباء مصريين في السعودية بشأن الطبيب المعتدى عليه، وهو حاليًا في المستشفى يتلقى العلاج.

ولفت في تصريحات إعلامية إلى أنه تم تحرير محضر ضد المعتدين، وأن هناك تحركًا من قِبل الأمن السعودي لتحديد هوية المتورطين في واقعة الاعتداء، والقبض عليهم.

وأكد عبيد أنه تم التواصل مع وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفير نبيلة مكرم، بشأن الواقعة، وإمدادها بكافة التفاصيل، والتي بدورها وعدت بالتحرك والتواصل مع الجهات المعنية في السعودية، وتقديم كل الدعم اللازم الطبيب، وملاحقة المعتدين قضائيًا.

حق هاني

وتأتي هذه الجريمة بعد أيام من قتل المدرس المصري هاني عبد التواب على يد طالب سعودي لم يعجبه التقدير الذي منحه إياه؛ فأطلق عليه النار وأصابه برصاصة في الرأس، أدت إلى وفاته بعد 3 أيام من مكوثه في العناية المركزة.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة تحت وسم “#حق_هاني” للمطالبة بالقصاص من القاتل وإنصاف المدرس الراحل، ولحث الحكومة المصرية على الاهتمام بقضايا وأحوال المغتربين في الخارج.

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