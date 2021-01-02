استمرارا لقرارات جهاز الاستثمار العماني الجريئة والذي يتبع السلطان هيثم بن طارق بشكل مباشر ويشرف عليه، قام الجهاز باتخاذ خطوات تصحيحية تتلخص في حل كل من المجموعة العمانية للطيران وشركة “ترانزوم” وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق قبل إنشاء المجموعة.

جهاز الاستثمار العماني

وردا على سؤال حول نتائج إنشاء جهاز الاستثمار العماني على الميزانية العامة للدولة، قال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، إنه من المقدر أن تبلغ إيرادات الحكومة من أرباح الاستثمارات والمحصّلة من خلال توريد توزيعات أرباح جهاز الاستثمار العماني في عام 2021 نحو (800) مليون ريال عماني.

هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الانفاق وأوامر السلطان هيثم بن طارق

وحول ما يقوم به جهاز الاستثمار العماني ضمن دوره في إعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق، أفاد سلطان الحبسي بأن الجهاز مستمر في مراجعة الهياكل التنظيمية والتشغيلية للمجموعات القابضة وإعادة هيكلة ودمج وتصفية الشركات التابعة، وكذلك في مراجعة وتقييم لوائح الموارد البشرية وتقييم الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا التي سيصدر بشأنها تعديلات قريباً.

العمانية للطيران

وفيما يتعلق بالمجموعة العمانية للطيران، فقد قام جهاز الاستثمار العماني باتخاذ خطوات تصحيحية تتلخص في حل كل من المجموعة العمانية للطيران وشركة “ترانزوم” وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق قبل إنشاء المجموعة، بحيث تستمر في العمل شركتان فقط هما الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات مع النظر في إمكانية تغيير اسم الأخيرة ليتناسب مع دورها الجديد.

ترانزوم

وستتم إعادة توزيع الشركات التابعة للمجموعة ولشركة “ترانزوم” ومهامها على الشركتين مع مراعاة الفاعلية التشغيلية والتنظيمية من حيث مبدأ الفصل المناسب بين المهام وتسهيل عمليات التخصيص في المستقبل القريب مع الأخذ في الاعتبار التبعات التنظيمية والقانونية والمالية.

وزير المالية العماني

وردا على تساؤل حول ما قد يترتب على هذا الإجراء من تبعات سواء على الموظفين والشركاء والمقرضين وغيرهم من ذوي العلاقة، فقد أجاب وزير المالية العماني بأنه بالنسبة للموظفين فستبذل جهود لتوزيع الموارد البشرية المتاحة نتيجة حل المجموعة العمانية للطيران وشركة “ترانزوم”.

وستعطى الأولوية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العمانيين في شركتي الطيران العماني وإدارة المطارات، وتوزيع الكوادر الفائضة على الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني وبعض الجهات الحكومية الأخرى حسب حاجتها الفعلية وفق الدرجات الشاغرة لتلك الجهات.

أما بالنسبة لباقي الأطراف ذات العلاقة فإن هذا الإجراء لن يؤثر على التزامات المساهمين تجاهها، لكون التغيير المصاحب لهذا الإجراء سيكون في الهيكلة فقط، وسيقوم جهاز الاستثمار العماني لاحقا بإصدار التفاصيل المتعلقة بمختلف جوانب عملية إعادة الهيكلة.

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