الريال يضرب سلتا فيغو بهدفين نظيفين ويتصدر ترتيب “الليغا” الاسبانية

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على فريق سلتا فيغو بهدفين نظيفين دون رد، ضمن منافسات الجوال ال 17 من دوري الدرجة الممتازة، على ملعب ” ألفريدو دي” في العاصمة الإسبانية مدريد.

فاسكيز يسجل الهدف الأول

وسجل فريق ريال مدريد مبكراً مع بدايات الدقائق الأولى من انطلاقة صافرة الشوط الأول، عن طريق المهاجم الإسباني “لوكاس فاسكيز” 29 عاماً، جاءت في الدقيقة ال 6 من تمريرة من مواطنه المهاري “ماركو أسينسيو” 24 عاماً، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق “الملكي” بهدف نظيف دون رد.

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صانع الهدف الأول يسجل

وجاء الهدف الثاني لفريق الريال في الدقيقة ال 53 عن طريق لاعب الوسط الهجومي الذي قام بصناعة الهدف الأول ” ماركو أسينسيو” في شباك حارس سلتا فيغو ” سيرخيو ألفاريز” 34 عاماً.

وشهدت المباراة السيطرة الكاملة للاعبي فريق ريال مدريد الإسباني على مجريات المباراة للكرة المستديرة، ضد فريق المنافس سلتا فيغو الذي لم يستطع الوصول إلى مرمى حارس ريال مدريد الإسباني البلجيكي ” تيبو كورتوا ” 28 عاماً.

ويحتل بهذا الفوز الكبير فريق ريال مدريد الإسباني “الملكي” على حساب سلتا فيغو، صدارة جدول الترتيب مؤقتاً، متخطياً بفارق نقطة وحيدة مع فريق الجار “أتلتيكو مدريد” برصيد 36 نقطة، بينما تجمد فريق الخصم “سلتا فيغو” عند 23 نقطة في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

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