ميشال حايك يصدم محبي عمرو دياب وهذا ما يتوقع حدوثه له في العام الجديد 2021

تزامناً والأنباء المتداولة عن الأزمة بين الفنان المصري عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني، تطرّق الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك لهذه القضية في توقعاته للعام 2021.

وتوقع ميشال حايك ضمن تنبوءاته للعام 2021 أن تحدث أزمة طارئة في فلك عمرو دياب .

يأتي ذلك بينما تشير الأخبار الى أنّ العلاقة بين الفنان عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني وصلت الى طريق مسدود، وباءت كلّ محاولات الصلح بالفشل.

عمرو دیاب في دبي ليلة رأس السنة!

وتواجد عمرو دیاب في دبي ليلة رأس السنة، حيث نشر مقطعاً مصوراً عبر “فیسبوك” من على یخت، مھنئاً جمھوره بالعام الجدید.

وتزامن وجود الهضبة في دبي مع تواجد زوجته السابقة زینة عاشور وأولادھما “كنزي وجنا وعبدالله” في ذات المكان.

ذلك الأمر، لفت انتباه رواد السوشال میدیا، تساءلوا إن كانت المیاه عادت إلى مجاریھا في ظل الأحادیث المنتشرة عن انفصال الھضبة ودینا الشربیني.

السبب الحقیقي للخلاف مع دینا الشربیني

وكانت مصادر مقربة من عمرو دیاب أرجعت السبب الحقیقي للخلاف مع دینا الشربیني الى إعلان حملھا بطفلھا الأول.

وقالت المصادر إن عمرو دياب تفاجأ من الحمل، وعبّر عن رفضه له، لأنه لم یعلن رسمیا زواجھما إلا للمقربین والأهل والأصدقاء فقط.

وأضافت المصادر أنّ “الهضبة” لا یود الإنجاب مجددا، بعد ابنائه من زوجته الأولى شیرین رضا، والثانیة زینة عاشور.

وقالت المصادر إنّ دینا الشربیني بالفعل حامل ومختفیة عن الأضواء هذه الفترة حتى لا یظھر علیھا الأمر.

وما يؤكد ما تقوله المصادر، أنّ دينا لم تشارك في المھرجانات التي افتتحت مؤخرا كمهرجان القاهرة السینمائي، بينما يتواصل اختفاؤها عن حساباتھا على مواقع التواصل.

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