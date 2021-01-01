محمد رمضان ينال مكافأة من المخابرات المصرية بعد فضيحة دبي مع المشاهير الإسرائيليين!!

كافأت نقابة المهن التمثيلية في مصر، التابعة لنظام عبدالفتاح السيسي والتي تُدار من المخابرات المصرية، الفنان محمد رمضان بإلغاء قرار وقفه عن العمل والذي جاء على خلفية صورة نشرها الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي لرمضان برفقة المغني الإسرائيلي عومير أدم.

انتهى أمر محمد رمضان .. وقرار بحفظ التحقيقات!

وفي بيان صادر عن نقابة المهن التمثيلية، أكدت فيه حفظ التحقيقات مع محمد رمضان بشأن صوره مع الإسرائيليين.

وقالت النقابة، إنها تلقت إفادة من جانب مجلس الدولة، المنوط به التحقيق مع الفنان رمضان، على خلفية نشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بانتهاء الأمر.

وأوضحت النقابة، التي يترأسها الفنان أشرف زكي، أن قرار حفظ التحقيقات أشار إلى الاكتفاء بفترة الإيقاف التي تعرض لها محمد رمضان بعد الواقعة، والتي لم تستمر أكثر من أسابيع معدودة.

وفي السياق، قررت نقابة الصحفيين إلغاء قرارها السابق بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان بعد حفظ التحقيق معه حول لقائه بإسرائيليين في دبي.

فضيحة دبي والغضب من “نمبر وان”

يأتي هذا وسط غضب شديد من المتابعين على مواقع التواصل، وتأكيد بعضهم أن محمد رمضان انتصر في معركته التي خاضها ضد الجمهور وضد الفنانين الذين عارضوا ظهوره بجوار بعض المشاهير الإسرائيليين.

واثارت صور وفيديوهات نشرت للفنان المصري محمد رمضان بجوار بعض المشاهير الإسرائيليين أثارت غضباً عربياً ومصرياً، في حين زعم رمضان معرفته بهوية الشخصيات الإسرائيلية التي تصور معها.

الجدير ذكره، أنه في نهاية تشري الثاني/نوفمبر قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر وقف محمد رمضان عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه، على خلفية نشره صورة مع المغني الإسرائيلي عومير آدام، واللاعب الإسرائيلي فلسطيني الأصل ضياء سبع.

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