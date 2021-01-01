فتيات وشبان هزوا مؤخراتهم.. “شاهد” ماذا حصل في أحد فنادق المدينة المنورة ليلة رأس السنة وأثار غضباً واسعاً

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق احتفالاً غنائياً ماجناً في أحد صالات الألعاب بمجمع تجاري، بالمدينة المنورة بمناسبة رأس السنة الامر الذي أثار موجة غضب واسعة ودفع السعوديين لاطلاق هاشتاج حمل وسم حاسبوا الفندق الماجن.

وظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، تجمعاً كبيراً لفتيات وشبان يلتصقون ببعض لشدة الازدحام، وسط تراقصهم على أنغام “الدي جي”، وارتدائهم ملابس مضيئة، ووجود فرق راقصة بالمكان.

أمير منطقة المدينة المنورة يوجه الجهات المختصة بإغلاق إحدى المنشآت "صالة العاب" تحفظياً واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بسبب تنظيم حفل غير مرخص رصدت خلاله ممارسات مخالفة .. pic.twitter.com/ZBHvGjNlCt — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 1, 2021

تدنيس المدينة المنورة

وأثار الفيديو موجة غضب بين الناشطين الذين اعتبروا ما حدث تدنيس للمقدسات الإسلامية، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن تنظيم الحفل فوراً.

وكتب الإعلامي السعودي خالد الشاماني: “فانتي حفل راس السنة في #المدينة_المنورة وأنا كنت في أحضان الطبيعة واقول حادي بادي، شي مؤسف ما حدث في الاحتفال فضلاً على ضرب بالاجراءات الاحترازية عرض الحائط ، وننتظر اجراءات حازمة ضد المنظمين”.

فانتي حفل راس السنة في #المدينة_المنورة وانا كنت في احضان الطبيعة 😜 واقول حادي بادي .. ، شي مؤسف ما حدث في الاحتفال فضلاً على ضرب بالاجراءات الاحترازية عرض الحائط ، وننتظر اجراءات حازمة ضد المنظمين ❗️ — خالد الشاماني (@KhalidAlshamani) January 1, 2021

وعبر مُغرد عن غضبه مشيراً إلى المكانة التي تحظى بها المدينة المنورة في الإسلام، وكتب: “المدينة التي حارب الرسول فيها لينشر الإسلام، آخرتها حفل ليلة رأس السنة، وهو تقليد للغرب، حسبي الله عليكم ولو كنت من النوع الي يحتفل مستحيل أجاهر”.

الله يقلعكم المدينه اللي الرسول حُرب فيها عشان ينشر الاسلام اخرتها حفل ليلة راس السنه الي هو تقليد للغرب اللي لولا السوشل ميديا ماكان عرفتو كيف تحتفلون بس تقليد للغرب فقط! حسبي الله عليكم ولو كنت من النوع الي يحتفل مستحيل اروح واجاهر اعوذ بالله ! #المدينه_المنوره — .. (@just_me226) January 1, 2021

حاسبوا الفندق الماجن

وطالب حساب “التفريط” السعودي، بالاقتداء بما فعله الكويتيون تجاه حفلة ماجنة، وكتب تعقيباً على الفيديو: “صدق أو لا تصدق هذه الفعالية في المدينة المنورة بمناسبة رأس السنة، أحرار الكويت أطلقوا هاشتاق #حاسبوا_الفندق_الماجن بسبب فعالية غيرة على وطنهم فهل فينا مواطن حر يطالب بمحاسبة المسؤولين، الماجنين وإيقافهم لتتوقف معهم تفاهاتهم ومشاريعهم الهابطة؟ أم أنهم قتلوا غيرتنا على مقدساتنا؟”.

صدق أو لا تصدق

هذه الفعالية في المدينة المنورة بمناسبة رأس السنة أحرار الكويت أطلقوا هاشتاق #حاسبوا_الفندق_الماجن بسبب فعالية غيرة على وطنهم

فهل فينا مواطن حر يطالب بمحاسبة المسؤولين الماجنين وإيقافهم لتتوقف معهم تفاهاتهم ومشاريعهم الهابطة؟

أم أنهم قتلوا غيرتنا على مقدساتنا؟ pic.twitter.com/dZejIDuScG — ا لـتفريط (@TAFRIT_KSA) January 2, 2021

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات السعودية إغلاق الصالة التي شهدت الاحتفال الماجن، تحت ذريعة عدم حصولها على ترخيص.

إمارة المدينة المنورة

ونشرت صفحة إمارة المدينة المنورة عبر “تويتر” بياناً قالت فيه إن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وجه بإغلاق الصالة تحفظيا واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية.

#بيان ||#إمارة_المدينة:

سمو أمير منطقة #المدينة_المنورة #فيصل_بن_سلمان يوجه الجهات المختصة بإغلاق إحدى المنشآت تحفظياً واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية ..

• نظمت احتفالية غير مرخصة

• لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية

• رُصد فيها مُمارساتٍ مُخالفة pic.twitter.com/BHAkShKqBE — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) January 1, 2021

وشددت إمارة المنطقة على وجوب استشعار الجميع من مواطنين وزائرين ومقيمين قدسية ومكانة المدينة وخصوصيتها.

وأكدت الإمارة في بيانها متابعتها المستمرة لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، لافتة إلى أنه “ستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح”.

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