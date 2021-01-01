سهى عرفات في تصريحاتٍ مفاجئة .. برأت اسرائيل من قتل زوجها واتهمته بالإرهاب وقالت ما لم يقُله أعداؤه عنه!

في تصريحاتٍ مفاجئة وصادمة، برأت أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، سهى، إسرائيل من المسؤولية عن تسميم زوجها والتسبب بوفاته.

واعتبرت في لقاء مطوّل مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن زوجها سار في طريق الإرهاب وارتكب خطأً كبيراً بإشعاله انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000 بعد اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون المسجد الأقصى.

سهى عرفات: ياسر تسمم .. لكن ليس من اسرائيل!

وقالت سهى للصحيفة إن ياسر عرفات تعرض للتسمم بالتأكيد، ولكن ليس من قبل “إسرائيل” ولكن من قبل أحد الفلسطينيين.

وأضافت: اعتَقَدَ الجميع أن “إسرائيل” مذنبة، لكنني لا اتهمها. لقد قلت دائمًا إنه من السهل جدًا قول “إسرائيل” ، لكنني لا أعتقد أن الإسرائيليين قتلوا عرفات. لو كانوا كذلك فنحن ننتقم منهم منذ مئات السنين”. الجميع يتهم “إسرائيل”، وفكرت، ما هو الدليل الذي لديكم على أن “إسرائيل” مسؤولة؟”.

وتعتقد سهى أنه ما كان يجب أن يعود عرفات إلى طريق الإرهاب مضيفةً : “هناك آخرين كانوا قتلة أكثر من عرفات، وياسر حزن فعلاً وبشكل شديد على اغتيال إسحاق رابين؛ إلا أنه كان مهووساً بكراهية شارون”.

سهى عرفات تحاول اقناع الإسرائيليين

الصحيفة العبرية علقت بدورها على تصريحات سهى، بالقول، إن بعد مرور 16 عامًا على وفاة ياسر عرفات، وفي مقابلة خاصة أجريت مع زوجته سعى من قبل مخرج مسلسل “الأعداء” الذي سيبث على القناة العبرية “كان”، تتحدث أرملته سهى عن الحياة بجواره.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن “سهى عرفات تحاول اقناع الإسرائيليين على أنه على الرغم من أن يدي زوجها ياسر ملطختان بدماء آلاف الإسرائيليين؛ إلا أنه يريد السلام حقاً”، وفق ما أوردت الصحيفة.

“لا أعرف من أقنعه بتنفيذ انتفاضة”

وأضافت سهى عرفات في مقابلة مطولة مع “يديعوت”: “لا أعرف من أقنعه بتنفيذ انتفاضة عندما كان في خضم عملية سلام. لقد أخبرته أنه يجب أن يوقف هجمات حماس لأنها ستؤدي في النهاية إلى حرب أهلية. شرحت أنه بعد 11 سبتمبر لا أحد يريد رؤية المزيد من الانفجارات ، والناس لا يريدون رؤية الدماء. قلت: حماس أم ليس حماس ، أنتم ملتزمون بعملية السلام وعليكم وقف الإنتفاضة “.

وفي وقت سابق، أجرت سهى عرفات لقاء مع قناة “كان” العبرية، وذلك بعد إعلان الإمارات وإسرائيل التوصل لاتفاق تطبيع بينهما، دافعت فيها عن القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان والذي يشغل منصب مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

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