أطلق الفلكي اللبناني ميشال حايك تنبؤاته للعام الجاري 2021، وخصّ فيها توقعاته لبلده لبنان .

وأكد ميشال حايك أن حادثة مرفأ بيروت ستعود للواجهة، متوقعاً أن يكشف خلال هذا العام عن المستور فانفجار المرفأ ومن يقف خلفه.

حقيقة مرفأ بيروت تظهر!

وحسب ميشال حايك، فإن الحقيقة بشأن المرفأ ستظهر في الرابع من آب، مؤكداً أنه ما من أحد يستطيع إخفاء الحقيقة.

وقال: “مهما حاولوا ولو ابعدوا القاضي صوان انفجار المرفأ سيدحرج رؤوساً كبيرة وسيسقطون رأساً وراء رأس”.

ورأى ميشال حايك انكفاء واعتكافت في أفق اللواء عباس ابراهيم ومهمة تكلف له بالمستحيلة، متوقعاً فكفكة في مسلسل العقوبات التي طالت ولم تتطال بعد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وأضاف حايك: “كلام كبير جداً لباسيل ومواقف تخلط أوراق رئاسة الجمهورية، كما تنبأ بانطلاق أحداث من مجمع فؤاد شهاب ومحيطه وغضب في الضاحية.

وقال ميشال حايك: “السلطة الرابعة في وجه التهديد والتوقيف والمحكومين الفارين من السجون سيكونون الشغل الشاغل وسنرى سلاح عشوائي متفلت سيتحول الى معركة لتصفية الحسابات”.

ميشال عون “سيشطف الدرج” من رأسه الى أسفله

وتحدّث الفلكي اللبناني عن خبر سيصدر عن الرئاستين الأولى والثانية في لبنان حيث أن البعض سيراه بشرى سارة والآخرون وجه شؤم، قائلاً، إن رئيس لبنان العماد ميشال عون “سيشطف الدرج” من رأسه الى أسفله، وسنرى شخصية من ذوي الحاجات الخاصة في قلب الحكم في لبنان والجحيم سيشرع ابوابه لمالية لبنان.

مواجهة جديدة بين حزب الله وإسرائيل

وحسب توقعات ميشال حايك، فإن رجل الأعمال بهاء الحريري سيلعب دوراً أكبر في لبنان، كما أن إذاعة بيروت انترناشانول سيرتفع صوتها أكثر وأكثر، لافتاً إلى أن نوع من مواجهة جديدة بين حزب الله وإسرائيل ستنطلق تحت مبدأ العين بالعين والسن بالسن.

وأشار حايك، إلى أن استراتيجيات جديدة ستشهدها المنطقة ستحمل توقيع الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، متابعاً: “سنشهد صدمة وصدمة مضادة لإسرائيل والحزب، ولتحديد أهدافه سيستخدم الحزب جميع أنواع الأسلحة ما عدا سلاحه”.

وأكمل حايك: “رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع سيتحدى الأخطار أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فسيزيل شكه بأحد المقربين له وباسيل سيستخدم حنكته لتسجيل نقاط جديدة والرئيس الملكف بتشكيل الحكومة سعد الحريري سيفاجئ الجميع أما الرئيس ميشال عون فمعه تسقط جميع التوقعات ونقطة سوداء في عين التينة”.

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