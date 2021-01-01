ابن سلمان لم يتعلّم من جريمة خاشقجي .. ناشط يكشف مخططاً لتخديره واختطافه الى السعودية

كشف الناشط السعودي عبدالرحمن السحيمي عن مخطط خطير لاختطافه وترحيله الى السعودية.

وقال “السحيمي” في تغريدةٍ عبر تويتر رصدتها “وطن” إن أحد أصدقائه أبلغه بوجود محاولة لترحيله للسعودية والمخطط يتمثل في تخديره ونقله للمطار بمساعدة بعض رجال الأمن.

بلغني أحد الأصدقاء هناك محاولة لترحيلي للسعودية والمخطط تخديري ونقلي للمطار بمساعدة بعض رجال الأمن وكنت لا ابالي ولكن اليوم تأكد لي الخبر عندما اتصل احد رجال البوليس على جوالي وجوال زوجتي وطلب حضوري لمركز بوليس بالحي الذي اسكن فيه وبلغت مكتب الأمم المتحدة pic.twitter.com/JdBNSrnOQ0 — Abdulrahman Alsuhaimi (@Abdulra34442514) January 1, 2021

وتابع السحيمي قائلاً: “كنت لا ابالي ولكن اليوم تأكد لي الخبر عندما اتصل احد رجال البوليس على جوالي وجوال زوجتي وطلب حضوري لمركز بوليس بالحي الذي اسكن فيه وبلغت مكتب الأمم المتحدة”.

وأكد أنّ السفارة السعودية تقف خلف مخطط اختطافه وتخديره ونقلي للمطار من أجل ترحيله للسعودية .

السفارة السعودية تقف خلف إختطافي وتخديري ونقلي للمطار من أجل ترحيلي للسعودية لذا وجب التنوية والتوضيح للجميع — Abdulrahman Alsuhaimi (@Abdulra34442514) January 1, 2021

ونشر السحيمي إحدى التهديدات التي تصله من النظام السعودي باستمرار .

وكان “السحيمي” حذر الناشط من مخاطر مخطط سعودي يهدف إلى تخريب مونديال قطر عام 2022.

وقال “السحيمي” في رسالة موجهة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، إن وكيلا في الحكومة السعودية قال إنه يمكن بسهولة تخريب مونديال قطر عام 2022 عبر عملية تفجيرية إرهابية.

وأوضح السحيمي أن هذا الشخص قال إن كأس العالم لن يقام في قطر لأن “سيارة مفخخة تنفجر ستدفع المنتخبات المشاركة إلى عدم المغامرة”.

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