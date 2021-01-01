عبدالرحمن السحيمي يكشف مخطط لاختطافه وترحيله الى السعودية
عبدالرحمن السحيمي يكشف مخطط لاختطافه وترحيله الى السعودية
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ابن سلمان لم يتعلّم من جريمة خاشقجي .. ناشط يكشف مخططاً لتخديره واختطافه الى السعودية

كتب وطن
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كشف الناشط السعودي عبدالرحمن السحيمي عن مخطط خطير لاختطافه وترحيله الى السعودية.

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وقال “السحيمي” في تغريدةٍ عبر تويتر رصدتها “وطن” إن أحد أصدقائه أبلغه بوجود محاولة لترحيله للسعودية والمخطط يتمثل في تخديره ونقله للمطار بمساعدة بعض رجال الأمن.

وتابع السحيمي قائلاً: “كنت لا ابالي ولكن اليوم تأكد لي الخبر عندما اتصل احد رجال البوليس على جوالي وجوال زوجتي وطلب حضوري لمركز بوليس بالحي الذي اسكن فيه وبلغت مكتب الأمم المتحدة”.

وأكد أنّ السفارة السعودية تقف خلف مخطط اختطافه وتخديره ونقلي للمطار من أجل ترحيله للسعودية .

ونشر السحيمي إحدى التهديدات التي تصله من النظام السعودي باستمرار .

وكان “السحيمي” حذر الناشط  من مخاطر مخطط سعودي يهدف إلى تخريب مونديال قطر عام 2022.

وقال “السحيمي” في رسالة موجهة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، إن وكيلا في الحكومة السعودية قال إنه يمكن بسهولة تخريب مونديال قطر عام 2022 عبر عملية تفجيرية إرهابية.

وأوضح السحيمي أن هذا الشخص قال إن كأس العالم لن يقام في قطر لأن “سيارة مفخخة تنفجر ستدفع المنتخبات المشاركة إلى عدم المغامرة”.

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